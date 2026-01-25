Mercedes alimenta il LOCK-IN verso Horner in F1

Mercedes è finita al centro della polemica dopo che Toto Wolff ha dichiarato che l'arroganza di Christian Horner è stata determinante per il suo licenziamento da Red Bull.

Per oltre undici stagioni, Wolff e Horner si sono confrontati in pista, intensificando la loro rivalità nel corso degli anni, soprattutto durante la battaglia decisiva per il titolo del 2021. Nel frattempo, mentre entrambi i team hanno attraversato momenti altalenanti, la McLaren è riuscita a imporsi con due titoli consecutivi nel campionato costruttori.

Nel caso della Red Bull, la situazione ha portato a una riorganizzazione ai vertici del team. Horner è stato sollevato dalle sue funzioni a luglio, quando la scuderia occupava la quarta posizione nel campionato costruttori, e sostituito da Laurent Mekies. Oggi Wolff intrattiene rapporti molto più fluidi con Mekies rispetto a quelli avuti con Horner, pur ammettendo di rimpiangere la presenza del suo ex rivale in griglia.

In un'intervista al Daily Telegraph, Wolff ha aspramente criticato l'incapacità di Horner nel saper riconoscere i propri errori, ricordando il controverso episodio di Abu Dhabi 2021. In quell'occasione il direttore di gara Michael Masi adottò una decisione che Horner rifiutò di contestare, nonostante i rivali avessero avuto ragione, dopo una stagione segnata da numerose ingiustizie. Wolff ha commentato: "Christian non ha mai saputo ammettere i propri errori. Se la situazione si fosse invertita, sarebbe stato disastroso e non avrebbe esitato a riversarvi una pioggia di insulti. Quella mancanza di introspezione ed empatia è evidente nel suo carattere; il suo senso di diritto lo portava ad aspettarsi di avere ogni potere, qualcosa che Red Bull non era disposto a concedergli."

Cosa è successo ad Abu Dhabi 2021?

Lewis Hamilton, determinato a battere il record e a conquistare il suo ottavo titolo mondiale, e Max Verstappen si presentavano sull'ultimo Gran Premio della stagione alla pari di punti. Durante gran parte della gara, Hamilton dominava la competizione, alimentando le speranze di un nuovo trionfo.

Tuttavia, la situazione precipitò quando il direttore di gara Masi concesse a diverse vetture in coda di superare il safety car dopo l'incidente di Nicholas Latifi, permettendo così a Verstappen, con pneumatici freschi, di posizionarsi subito dietro Hamilton.

Sfruttando appieno l'opportunità, Verstappen realizzò un audace sorpasso nell'ultima curva, conquistando il suo primo titolo mondiale e scatenando momenti di grande emozione. Successivamente, Masi lasciò il suo incarico a seguito di evidenti errori nell'applicazione delle regole, ma il dibattito su quel controverso episodio continua ancora oggi, tanto che recentemente Wolff ha definito la decisione di Masi "folle".

