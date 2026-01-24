Svelata l'influenza della Mercedes su un altro team di F1

L'ingresso di Franco Colapinto in Alpine in Formula 1 potrebbe essere il risultato di una decisione della Mercedes.

Flavio Briatore, consulente del team del pilota argentino, ha rivelato nuovi dettagli sul suo arrivo in Alpine, che alla fine ha portato alla firma di Colapinto nel 2025.

Ha dichiarato quanto segue in un commento pubblicato da Motorsport: "Quando Luca de Meo parlava di unirsi al team, c'era solo una condizione per me, ovvero avere un motore Mercedes-Benz.

Non c'era un piano B, c'era solo un piano. Voleva un motore Mercedes-Benz completo." C'era solo una via per tornare indietro, perché a questo punto, devi lavorare con le persone migliori. E con le persone della Mercedes abbiamo iniziato a lavorare insieme ed era promettente.

"È incredibile il modo in cui le persone [in Mercedes] collaborano con noi. È un rapporto super, super. Questo è ciò che cerchiamo. Volevo confrontarmi con il migliore. Con il secondo migliore, senza secondi fini", ha confessato.

Se il motore Mercedes non avesse convinto Briatore, forse il futuro di Franco sarebbe stato completamente diverso.

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

