CONFERMATO: La Ferrari darà PROBLEMI a Lewis Hamilton nel 2026

È stato confermato che la Ferrari causerà problemi a Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella stagione 2026 di Formula 1.

Secondo Jon Noble di The Race, hanno iniziato a emergere i primi report sui motori per la prossima stagione, che forniscono informazioni sullo stato attuale dei team.

Ha dichiarato quanto segue: "La Ferrari non sarà molto forte; hanno avuto problemi. Il carburante darà loro tra uno e tre decimi di secondo al giro. Se il motore è buono ma il carburante non lo è, si perde il vantaggio.

"Il motore della Red Bull non sarà così male; saranno lì in alto." "Abbiamo sentito dire che la batteria della Honda non è buona come quella delle altre; sarà un po' indietro rispetto ai leader", ha commentato.

Ricordiamo che Cadillac utilizzerà il motore Ferrari nelle sue monoposto del 2026, quindi qualsiasi informazione relativa alle prestazioni del propulsore italiano avrà un impatto diretto su Checo Pérez.

Correlato: TUTTI i meme sulla nuova Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato