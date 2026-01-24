TUTTI i meme sulla nuova Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc

I meme sulla nuova monoposto di Formula 1 della Ferrari hanno rapidamente inondato i social media.

La Scuderia ha rivelato le immagini della SF-26, la monoposto che Lewis Hamilton e Charles Leclerc guideranno la prossima stagione. Questo annuncio ha scatenato un'ondata di commenti ed entusiasmo sui social media.

Il team italiano diventa così il sesto team a svelare la propria monoposto per la prossima stagione. Durante la presentazione in diretta da Fiorano, erano presenti personaggi come Hamilton e Leclerc, insieme ad altri ospiti e migliaia di fan che hanno seguito la presentazione su YouTube.

Sebbene l'iconico colore rosso predomini, sono stati aggiunti nuovi dettagli che hanno suscitato reazioni contrastanti nella community. Di seguito, potete dare un'occhiata ad alcune di queste opinioni.

lovely day in maranello ❤️ pic.twitter.com/EvhANpWhiy — cande ⋆｡°✩ (@francofosi) January 23, 2026

Looks fresh and clean pic.twitter.com/0tMgGX0Vs8 — Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) January 23, 2026

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

