TUTTI i meme sulla nuova Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc
TUTTI i meme sulla nuova Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc
I meme sulla nuova monoposto di Formula 1 della Ferrari hanno rapidamente inondato i social media.
La Scuderia ha rivelato le immagini della SF-26, la monoposto che Lewis Hamilton e Charles Leclerc guideranno la prossima stagione. Questo annuncio ha scatenato un'ondata di commenti ed entusiasmo sui social media.
Il team italiano diventa così il sesto team a svelare la propria monoposto per la prossima stagione. Durante la presentazione in diretta da Fiorano, erano presenti personaggi come Hamilton e Leclerc, insieme ad altri ospiti e migliaia di fan che hanno seguito la presentazione su YouTube.
Sebbene l'iconico colore rosso predomini, sono stati aggiunti nuovi dettagli che hanno suscitato reazioni contrastanti nella community. Di seguito, potete dare un'occhiata ad alcune di queste opinioni.
lovely day in maranello ❤️ pic.twitter.com/EvhANpWhiy— cande ⋆｡°✩ (@francofosi) January 23, 2026
Looks fresh and clean pic.twitter.com/0tMgGX0Vs8— Mahir 🇹🇷🇬🇧 (@ScrewderiaF1) January 23, 2026
January 23, 2026
SF-26 unveiled pic.twitter.com/jGYwzKtLnK— F1 TROLL (@f1trollofficial) January 23, 2026
Correlato: La Ferrari trova alleati nella guerra contro la Mercedes
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
TUTTI i meme sulla nuova Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc
- 42 minuti fa
Ecco come Alpine ha oscurato la presentazione della Ferrari
- Ieri 22:00
Hamilton Notizie Oggi: Lo spavento durante i test; l'incidente di Alonso; la candidatura all'Oscar
- Ieri 23:45
Antonelli Notizie Oggi: Confermano l'inseguimento, vogliono fermarlo, fanno infuriare Alonso
- Ieri 23:30
Ferrari Notizie Oggi: La nuova Ferrari del 2026; Nuovo alleato; Oscurata da Alpine
- Ieri 23:15
La Ferrari trova alleati nella guerra contro la Mercedes
- Ieri 20:00
Molto letto
Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!
- 8 gennaio
Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026
- 12 gennaio
Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes
- 18 gennaio
Audi punta 2 miliardi di sterline sulla F1, ma sarà un flop?
- 21 gennaio
Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher
- 7 gennaio
Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1
- 12 gennaio