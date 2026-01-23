La Ferrari trova alleati nella guerra contro la Mercedes

La Ferrari ha trovato nuovi alleati nel tentativo di fermare gli inganni della Mercedes con il suo motore 2026.

Nel frattempo, Audi ha chiesto alla FIA di adottare la decisione corretta riguardo al nuovo motore Mercedes, che sarà utilizzato anche da altri team, tra cui Alpine. Diverse scuderie sospettano che il colosso tedesco abbia trovato un espediente che gli garantisce un vantaggio sleale, compromettendo così la parità di condizioni in pista.

Durante la presentazione della nuova vettura di Formula 1 di Audi, svoltasi martedì scorso, il direttore tecnico James Key ha dichiarato: "Confidiamo nel fatto che la FIA prenderà la giusta decisione. Si tratta di un regolamento nuovo, per cui la competizione deve restare equa.

"Un artificio che permetta a un team di operare in modo non consentito, mentre agli altri vengono poste restrizioni, non ha senso. Non lo accettiamo e confidiamo in un intervento rapido della FIA."

Nel paddock si è creata una vera e propria mobilitazione contro la fonte di potenza Mercedes prevista per il 2026. Secondo alcune fonti, il conflitto tra i produttori nasce da una diversa interpretazione della norma che impone un rapporto di compressione pari a 16:1: sembra infatti che Mercedes – insieme a Red Bull Racing – abbia trovato il modo di aggirarla.

In particolare, il team avrebbe incrementato il rapporto a 18:1 durante la corsa, ottenendo così oltre dieci cavalli di potenza in più. Le nuove unità saranno poi valutate dalla FIA a temperatura ambiente, per cui l’aumento di potenza in condizioni dinamiche, teoricamente, non dovrebbe costituire un problema.

Tuttavia, numerosi fornitori si sono espressi contro questa manovra. Ferrari, supportata da Honda e Audi, guida le proteste, poiché fornisce motori a Haas e Cadillac, mentre Honda collabora con Aston Martin. Complessivamente, cinque squadre richiedono una risposta decisa della FIA, affinché si garantisca il rispetto delle regole e venga mantenuta la parità competitiva in pista.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

