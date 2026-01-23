In immagini: TUTTO quello che devi sapere sulla NUOVA Ferrari del 2026

Ferrari ha appena svelato immagini esclusive della SF-26, il monoposto che Lewis Hamilton e Charles Leclerc guideranno nella prossima stagione di Formula 1. Il bolide, caratterizzato da un rosso vibrante che richiama immediatamente il marchio, è già al centro dell’attenzione degli appassionati, che attendono con entusiasmo il debutto sul circuito.

Il team di Maranello si affianca agli altri costruttori nel presentare il nuovo veicolo per la stagione entrante. La presentazione, trasmessa in diretta da Fiorano, ha visto la partecipazione dei due piloti e di altre figure di rilievo, mentre migliaia di fan si sono collegati su YouTube. In scena, il tipico rosso Ferrari ha dominato, sottolineando l’identità inconfondibile della scuderia.

Gli appassionati hanno potuto godersi un trailer di 84 secondi ricco di emozioni e dettagli innovativi: il nuovo design della SF-26 presenta eleganti tocchi in blu HP e un’area cockpit in finitura bianca. Dopo il video, sul sito ufficiale non è stata rilasciata ulteriore documentazione, mentre sui canali social sono state diffuse alcune immagini del prototipo.

Le aspettative per la stagione futura sono state in parte offuscate da un 2025 lungo e complicato. L’arrivo del sette volte campione mondiale aveva infiammato grandi speranze, ma Lewis Hamilton non ha conquistato nemmeno un podio durante l’intera annata, mentre Charles Leclerc ha concluso senza vittorie per la quarta volta in sette stagioni con Ferrari. Ora il team intende concentrarsi sull’adeguamento del monoposto alle nuove normative, auspicando che questi cambiamenti portino finalmente risultati migliori.

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

