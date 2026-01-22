Il motore Ferrari è GIUDICATO dalla Cadillac

Cadillac, il team di Sergio Pérez, ha confessato cosa pensa sinceramente del motore che Ferrari fornirà loro per il debutto in Formula 1.

Graeme Lowdon, capo del team, ha dichiarato a SkySports quanto segue riguardo alla potenza che avrà la monoposto del pilota nato a Jalisco: ”Ciò che mi dà molta fiducia e mi rende molto felice è che abbiamo un motore totalmente legale.

"Con questi motori, non è consentito che la combustione avvenga con un rapporto di compressione superiore a 16 a 1. Senza entrare troppo nei dettagli, sappiamo che la Ferrari ha rispettato pienamente le norme in questo senso.

"Questo ci dà molta fiducia. In termini di prestazioni, lavoriamo e supportiamo al massimo il nostro partner per le unità di potenza. Siamo molto soddisfatti del rapporto.

“Non posso parlare per i propulsori degli altri né per come hanno interpretato il regolamento. Ma per me è molto chiaro che è lì, nero su bianco”, ha sottolineato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

