La decisione della Ferrari che preoccupa

Il Tifosi dovrebbero stare molto attenti all’ultima mossa della Ferrari per la stagione F1 2026.

Secondo quanto dichiarato dall'ex pilota Ralf Schumacher, pubblicato su SoyMotor, la Scuderia avrebbe intrapreso una strada radicale per soddisfare Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Ecco cosa ha detto: "Il disastro, come già si vede dai numeri, sembra essere ancora una volta la Ferrari. Stanno sviluppando due auto, e posso quasi immaginare il perché.

“È perché Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno opinioni completamente diverse. Se è così, allora è un disastro fin dall'inizio. Non si possono sviluppare due auto. Anche Vasseur ha detto che sembra essere tutt'altro che positivo”, ha affermato l'ex pilota.

Una decisione che potrebbe danneggiare Checo Pérez e Cadillac a causa dell'incertezza e dei problemi di sviluppo con l'unità di potenza che condivideranno con la Scuderia.

Correlato: Quando sarà presentata la vettura di F1 2026 di Ferrari e Mercedes?

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato