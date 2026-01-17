Quando sarà presentata la vettura di F1 2026 di Ferrari e Mercedes?

GPFans ripercorre le date degli eventi di lancio per le rimanenti scuderie della Formula 1 2026.

Red Bull Racing, in collaborazione con Ford, ha inaugurato i showcase per presentare i monoposto della prossima stagione mondiale, momenti in cui vengono svelati design e colori delle vetture.

In tale contesto, Racing Bulls ha mostrato al pubblico la livrea che utilizzerà nella nuova campagna. È bene ricordare che le vetture esposte non rappresentano la versione definitiva in pista, ma si tratta di prototipi destinati esclusivamente all’esposizione.

Di seguito, tutte le date degli eventi mancanti del calendario della Formula 1 2026:

Quando verranno svelate le vetture di Formula 1 2026? Scuderia Luogo Data Modalità di visione Haas Online 19 gennaio Sito ufficiale e social di Haas F1 Audi Berlino, Germania 20 gennaio YouTube e canali ufficiali di Audi Ferrari Maranello, Italia 23 gennaio YouTube e social di Ferrari Alpine Barcellona, Spagna 23 gennaio YouTube e social di Alpine Mercedes Online 2 febbraio Canali ufficiali di Mercedes-AMG F1 Williams Grove, Regno Unito 3 febbraio Da confermare Cadillac Santa Clara, Stati Uniti 8 febbraio Sito ufficiale e canale YouTube di Cadillac F1 Aston Martin Da confermare 9 febbraio Da confermare McLaren Bahrain e Online 9 febbraio Da confermare

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

