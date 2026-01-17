È questo l'anno di Ferrari? I favoriti per la vittoria del Campionato Costruttori di F1 2026

Vi presentiamo le quote di ciascun team per aggiudicarsi il titolo di Costruttori nel Campionato Mondiale di Formula 1 2026.

Mercedes guida le scommesse, alimentata dai continui rumor secondo cui la scuderia saprà adattarsi alle nuove normative meglio di chiunque altro, sfiorando i favoriti attuali, i McLaren.

La netta differenza tra Max Verstappen e il suo compagno in Red Bull si riflette nelle quote di 12/1 per la scuderia di Milton Keynes, mentre Ferrari, pur non essendo attesa come vincente di gare, potrà comunque contare sui punti grazie alle prestazioni di Hamilton e Charles Leclerc.

Team Quote Probabilità di vittoria Mercedes 5/4 44.4% McLaren 11/8 42.1% Ferrari 9/1 10% Red Bull 12/1 7.7% Aston Martin 12/1 7.7% Audi 28/1 3.4% Williams 50/1 2% Alpine 66/1 1.5% Racing Bulls 200/1 0.5% Haas 200/1 0.5% Cadillac 200/1 0.5%

Prima dell'inizio della nuova stagione ci sono alcune date fondamentali da segnare sul calendario. Il lancio delle monoposto prenderà il via già da oggi, a cominciare con Red Bull, e i test si svolgeranno a porte chiuse a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.

A febbraio, il Bahrain ospiterà due sessioni di prove, una dal 11 al 13 e l'altra dal 18 al 20, mentre l'azione principale inizierà ad Albert Park, a Melbourne, dove i training per il Gran Premio d'Australia 2026 si apriranno venerdì 6 marzo.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

