close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton, George Russell, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

È questo l'anno di Ferrari? I favoriti per la vittoria del Campionato Costruttori di F1 2026

È questo l'anno di Ferrari? I favoriti per la vittoria del Campionato Costruttori di F1 2026

Gianluca Cosentino
Lewis Hamilton, George Russell, Ferrari, Mercedes, Montreal, 2025

Vi presentiamo le quote di ciascun team per aggiudicarsi il titolo di Costruttori nel Campionato Mondiale di Formula 1 2026.

Mercedes guida le scommesse, alimentata dai continui rumor secondo cui la scuderia saprà adattarsi alle nuove normative meglio di chiunque altro, sfiorando i favoriti attuali, i McLaren.

La netta differenza tra Max Verstappen e il suo compagno in Red Bull si riflette nelle quote di 12/1 per la scuderia di Milton Keynes, mentre Ferrari, pur non essendo attesa come vincente di gare, potrà comunque contare sui punti grazie alle prestazioni di Hamilton e Charles Leclerc.

Team Quote Probabilità di vittoria
Mercedes5/444.4%
McLaren11/842.1%
Ferrari9/110%
Red Bull12/17.7%
Aston Martin12/17.7%
Audi28/13.4%
Williams50/12%
Alpine66/11.5%
Racing Bulls200/10.5%
Haas200/10.5%
Cadillac200/10.5%

Prima dell'inizio della nuova stagione ci sono alcune date fondamentali da segnare sul calendario. Il lancio delle monoposto prenderà il via già da oggi, a cominciare con Red Bull, e i test si svolgeranno a porte chiuse a Barcellona dal 26 al 30 gennaio.

A febbraio, il Bahrain ospiterà due sessioni di prove, una dal 11 al 13 e l'altra dal 18 al 20, mentre l'azione principale inizierà ad Albert Park, a Melbourne, dove i training per il Gran Premio d'Australia 2026 si apriranno venerdì 6 marzo.

Correlato: Antonelli, Hamilton, Leclerc: ecco le probabilità di diventare campione di F1 nel 2026

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Ferrari Formula 1

Latest News

Ferrari Notizie Oggi: Opzioni del titolo; Presentazione F1 2026; Il produttore del tuo motore
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: Opzioni del titolo; Presentazione F1 2026; Il produttore del tuo motore

  • 49 minuti fa
Hamilton Notizie Oggi: Durata del contratto; Anteprima dei test; Il suo sostituto alla Ferrari
Ferrari

Hamilton Notizie Oggi: Durata del contratto; Anteprima dei test; Il suo sostituto alla Ferrari

  • 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Sue possibilità di vincere il campionato; La sua altezza; Il suo compagno di squadra
Mercedes

Antonelli Notizie Oggi: Sue possibilità di vincere il campionato; La sua altezza; Il suo compagno di squadra

  • 1 ora fa
Ferrari e i MOTORI di ogni team in F1 2026
Ferrari

Ferrari e i MOTORI di ogni team in F1 2026

  • 3 ore fa
Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026
Ferrari

Il sostituto di Lewis Hamilton alla Ferrari: TUTTI i piloti di riserva per la F1 2026

  • Ieri 20:00
Chi è il compagno di squadra di Kimi Antonelli? La griglia ufficiale della F1 2026
F1 2026

Chi è il compagno di squadra di Kimi Antonelli? La griglia ufficiale della F1 2026

  • Ieri 19:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio
 F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema

F1 Ferrari Oggi: Utilizzerà due auto DIVERSE nel 2026; Lewis Hamilton si trova ad affrontare un GRAVE problema

  • 7 gennaio

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play