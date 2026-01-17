Antonelli, Hamilton, Leclerc: ecco le probabilità di diventare campione di F1 nel 2026
GPFans presenta le probabilità per vincere il Campionato Mondiale di Formula 1 2026, riportando le quote per protagonisti come Kimi Antonelli, Lewis Hamilton e Charles Leclerc.
Se sei un tifoso della Ferrari e speri che il secondo anno con Hamilton porti un cambiamento radicale a Maranello, forse conviene per il momento non concentrarsi troppo sulle quote della F1.
Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione, che si aprirà con il Gran Premio d’Australia l’8 marzo a Melbourne, segnando altresì l’entrata in vigore delle nuove normative previste per il 2026.
Per la prima volta dopo un periodo di stabilità, l’incertezza fa capolino: il panorama appare meno definito e il mistero regna su chi saranno i favoriti all’inizio di questa nuova fase, spingendoci in un territorio finora inesplorato.
Tuttavia, le agenzie di scommesse condividono due certezze: Max Verstappen tornerà a lottare per il titolo, mentre le probabilità che Lewis Hamilton conquistino il suo ottavo campionato sono praticamente inesistenti. Di seguito analizziamo le quote e le percentuali di vittoria per ogni pilota e scuderia, in vista delle prime gare e dell’inizio ufficiale della competizione a Melbourne.
Quote F1 - Campionato Piloti 2026
Attualmente le quote per diventare campione mondiale nel 2026 sono le seguenti: Verstappen e la stella della Mercedes, George Russell, dominano il mercato con quotazioni di 11/4, seguiti dall’attuale campione Lando Norris e dal suo compagno in McLaren.
Tra i due veterani d’oro, Fernando Alonso gode di condizioni molto più favorevoli con l’Aston Martin rispetto a quanto risulti per Hamilton in Ferrari, il cui dato di vittoria implicita si attesta a soli il 2,9%. E se avevi grandi aspettative per i ritorni di Sergio Pérez e Valtteri Bottas con Cadillac, è meglio temperare gli entusiasmi.
|Pilota
|Quote
|Probabilità di vittoria
|Max Verstappen
|11/4
|26.7%
|George Russell
|11/4
|26.7%
|Lando Norris
|9/2
|18.2%
|Oscar Piastri
|15/2
|11.8%
|Fernando Alonso
|15/2
|11.8%
|Kimi Antonelli
|10/1
|9.1%
|Charles Leclerc
|20/1
|4.8%
|Lewis Hamilton
|33/1
|2.9%
|Carlos Sainz
|66/1
|1.5%
|Isack Hadjar
|100/1
|1%
|Alex Albon
|100/1
|1%
|Pierre Gasly
|150/1
|0.7%
|Nico Hulkenberg
|150/1
|0.7%
|Gabriel Bortoleto
|150/1
|0.7%
|Ollie Bearman
|200/1
|0.5%
|Liam Lawson
|250/1
|0.4%
|Esteban Ocon
|250/1
|0.4%
|Arvid Lindblad
|250/1
|0.4%
|Valtteri Bottas
|500/1
|0.2%
|Franco Colapinto
|500/1
|0.2%
|Sergio Pérez
|500/1
|0.2%
Correlato: UFFICIALE: La Ferrari annuncia i CAMBIAMENTI per Lewis Hamilton nel 2026
Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?
Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.
Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.
L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.
Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.
L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.
Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.
