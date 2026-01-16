UFFICIALE: La Ferrari annuncia i CAMBIAMENTI per Lewis Hamilton nel 2026
UFFICIALE: La Ferrari annuncia i CAMBIAMENTI per Lewis Hamilton nel 2026
La Ferrari F1 ha annunciato ufficialmente che Riccardo Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Lewis Hamilton per la stagione 2026.
In un comunicato ufficiale rilasciato ai media, è stato spiegato che "Scuderia Ferrari HP annuncia che Riccardo Adami ha assunto un nuovo ruolo presso la Scuderia Ferrari Driver Academy, dove sarà responsabile dell'accademia piloti e delle vetture di prova.
"La sua vasta esperienza in pista e la sua conoscenza della Formula 1 saranno fondamentali per lo sviluppo di nuovi talenti e il rafforzamento della cultura della performance in tutto il programma".
Il club ha aggiunto che "Scuderia Ferrari HP ringrazia Riccardo per il suo impegno e il suo contributo in pista, augurandogli ogni successo in questo nuovo capitolo. La nomina del nuovo ingegnere di pista per la vettura numero 44 sarà annunciata a tempo debito."
Hamilton e Adami hanno lavorato insieme durante il primo anno del pilota britannico in Ferrari. All'epoca, il loro rapporto fu messo in discussione dopo una serie di tese comunicazioni radio nel 2015.
I dubbi sull'efficacia della loro collaborazione hanno spinto il team a prendere provvedimenti prima dell'inizio della nuova stagione. Il nuovo ingegnere di pista della Ferrari sarà annunciato a breve.
Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?
Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.
"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.
Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."
Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.
