VIDEO: I social media impazziscono per il motore Ferrari

Ferrari ha fatto scalpore sui social dopo che sono emersi video in cui il Cadillac, equipaggiato con il nuovo motore, cattura l’attenzione degli appassionati.

Su X.com sono stati pubblicati numerosi video in cui il pilota messicano guida il primo monoposto nella storia della scuderia americana. Cadillac ha eseguito un test preliminare sul circuito di Silverstone, anticipando l’inizio dei test ufficiali pre-stagionali.

Un momento decisamente storico, visto che si tratta della prima volta che l’azienda porta un’auto in pista. Il successo dell’operazione fa ben sperare: il veicolo è partito senza intoppi e il caratteristico rombo della propulsione italiana ha lasciato i fan senza parole.

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

