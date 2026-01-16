ULTIME NOTIZIE: Ferrari riceve la novità PIÙ ATTESA per il 2026

La Ferrari ha ricevuto importanti novità in vista dell'inizio della stagione 2026 di Formula 1.

Sergio Pérez ha compiuto un passo storico con Cadillac in vista della stagione 2026 di Formula 1. Secondo le informazioni rivelate dal giornalista Diego Mejía, il team americano ha effettuato lo shakedown della sua prima monoposto a Silverstone.

Ha dichiarato: "La Cadillac F1 è in pista proprio dietro l'angolo dalla sua casa di Silverstone per il suo primo shakedown, una pietra miliare in quanto è la prima volta che la vettura, prodotta dal team e motorizzata Ferrari, scende in pista. Checo Pérez è responsabile del battesimo e ha già lasciato il garage per la prima volta", ha dichiarato il giornalista.

Questa informazione giunge come un sollievo dopo le ultime settimane in cui sono emerse voci su una crisi in Scuderia legata al motore.

Correlato: La Ferrari viene TRADITA da uno dei suoi alleati in F1!

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato