La Ferrari viene TRADITA da uno dei suoi alleati in F1!

Cadillac, il team clienti della Ferrari, ha espresso la sua posizione sul "trucco" del motore Mercedes 2026, ma la Scuderia potrebbe non essere soddisfatta delle sue parole.

In alcune dichiarazioni, riportate da GPBlog, Mario Andretti ha descritto l'innovazione del motore tedesco come segue, di cui la Ferrari si è lamentata con la FIA, chiedendone la dichiarazione di illegalità.

"C'è una riunione tecnica per chiarire la questione, ma è quasi troppo tardi perché i motori sono già progettati. È come un avvocato che legge la legge. Alcuni avvocati sono più bravi di altri perché sanno come entrare nella zona grigia appena prima che diventi rossa.

Ed è così che funziona anche l'ingegneria, quando legge il regolamento." Fin dove possiamo arrivare? Aspetteremo e vedremo. Ho piena fiducia nella Ferrari in questo senso, e se non lo capiranno subito, lo capiranno. Non ci sono preoccupazioni sulle prestazioni del propulsore.

"Penso che siamo molto fortunati che la Ferrari abbia preso parte al progetto fin dall'inizio. Onestamente, non credo che potremmo essere in mani migliori. Quindi questo aspetto non è poi così preoccupante", ha osservato.

Correlato: La Ferrari mette un altro team di F1 in una SITUAZIONE PERICOLOSA

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato