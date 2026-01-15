La Ferrari mette un altro team di F1 in una SITUAZIONE PERICOLOSA

Sergio Pérez e Cadillac sono stati criticati per la loro partnership con la Ferrari per la stagione 2026 di Formula 1.

The Athletic ha pubblicato dichiarazioni dei dirigenti Ford in merito alla situazione del team del pilota messicano e al suo legame con la Ferrari per l'utilizzo del motore sviluppato a Maranello.

Questo è quanto hanno affermato, affermando che quando Ford ha visto i commenti di GM, sono rimasti "sbalorditi" e "hanno iniziato a ridere", definendoli "manifestamente assurdi".

"Direi che in realtà è il contrario. Hanno un motore Ferrari. Non hanno un motore Cadillac. Non so se ci siano dipendenti GM nella scuderia. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità sul fatto che la nostra partnership con Red Bull sia un'iniziativa di marketing.

"Avremmo potuto spendere un sacco di soldi per mettere il nostro logo su un'auto o associare il nostro nome a un team. Ma abbiamo preso la decisione deliberata di creare Red Bull Ford Powertrains come una vera e propria partnership tecnica per completare al meglio l'audace sforzo che Red Bull ha deciso di intraprendere nello sviluppo del proprio propulsore.

"E abbiamo individuato le aree in cui Ford può integrare in modo unico le competenze e le capacità della Red Bull, date le dimensioni, l'ampiezza e la competenza tecnica della nostra organizzazione, con l'obiettivo di creare la migliore power unit in F1, proprio come abbiamo fatto nei decenni passati", hanno commentato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

