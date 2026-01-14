ULTIMA ORA: Svelata la VERITÀ sul MOTORE Ferrari del 2026

I tifosi della Ferrari hanno ricevuto la tanto attesa notizia sul motore per la stagione 2026.

Secondo le informazioni rivelate da Motorsport Italia, la power unit sviluppata dal team italiano sta procedendo bene. Questo il loro resoconto: "Non ci sono ritardi o problemi: lo sviluppo della Ferrari SF-26 sta procedendo secondo i tempi previsti dalla Direzione Sportiva. L'avvio del motore è previsto per la fine della settimana.

"Infatti, la vettura, pur non essendo ancora aerodinamicamente preparata, ha già completato i cicli di test al banco dinamico dove telaio, motore e cambio vengono sottoposti a test di resistenza.

"Gli obiettivi del progetto sono stati verificati e abbiamo la conferma che la SF-26 non presenta problemi iniziali in vista della sua presentazione, prevista per il 23 febbraio", hanno dichiarato.

Nelle ultime settimane, da Maranello sono circolate alcune indiscrezioni su presunti problemi al motore che Lewis Hamilton e Charles Leclerc utilizzeranno sulla loro monoposto per il 2026.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

