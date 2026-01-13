Il record di Sainz che danneggia Ferrari e Hamilton
Il record di Sainz che danneggia Ferrari e Hamilton
Carlos Sainz detiene un record che né Fernando Alonso né Lewis Hamilton possono vantare in Formula 1.
Il pilota spagnolo è riconosciuto come l'unico pilota Ferrari ad aver conquistato un podio in una gara principale di Formula 1 nel suo ultimo weekend con la Scuderia.
Nemmeno piloti come Alonso, due volte campione del mondo, o Sebastian Vettel, quattro volte vincitore del Campionato Piloti, sono riusciti a raggiungere questa impresa. Resta da vedere se Charles Leclerc riuscirà a realizzarla prima del suo addio alla Scuderia.
Ricordiamo che l'addio di Carlos alla Ferrari è stato dovuto alla decisione della stessa di non rinnovargli il contratto dopo l'opportunità di ingaggiare Hamilton. Alla fine, Sainz è finito alla Williams, ma ha conquistato un podio nel Campionato del Mondo di Formula 1 2015, cosa che Lewis Hamilton non è riuscito a fare.
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
