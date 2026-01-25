Mercedes elimina una GRANDE DISTRAZIONE per la F1
Toto Wolff ha annunciato una decisione decisa all'interno del team Mercedes.
La scuderia, con sede a Brackley e valutata quasi 6 miliardi di dollari, ha saputo sfruttare il suo successo per ampliare le attività oltre il mondo delle corse.
Fino ad ora, Mercedes contribuiva con ingegneri al team di vela collegato a INEOS nella America's Cup, supportando la squadra di Ben Ainslie nelle edizioni 2021 e 2024. Tuttavia, in un'intervista a Forbes, Wolff ha spiegato che si sta dismettendo il coinvolgimento nella vela e nella consulenza tecnologica per concentrarsi esclusivamente sulla Formula 1, soprattutto in vista delle nuove regole previste per la stagione 2026.
Wolff elimina il programma di vela nella America’s Cup
Wolff ha dichiarato: "Non vogliamo più intraprendere questa strada. Siamo un team di Formula 1, non di vela o di altri sport, e il nostro impegno è totale per la F1." Dopo gli errori significativi commessi nell'era del ground effect, Mercedes punta a non ripetere tali sbagli durante lo sviluppo, in attesa delle imminenti innovazioni.
Oltre ad una revisione aerodinamica che porterà a vetture più compatte e affusolate, le nuove regole introdurranno motori con una potenza elettrica aumentata e l'uso di carburanti al 100% sostenibili. Mercedes continuerà inoltre a essere fornitore di motori per team clienti come McLaren, Williams e Alpine, segnando una svolta che punta all'evoluzione e all'innovazione continua nel mondo della Formula 1.
