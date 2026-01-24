Kimi Antonelli, SOTTO MINACCIA imminente in F1

La stagione 2026 di Formula 1 non è ancora iniziata, ma è già stata definita una vera e propria "stagione sciocca". Ben quattordici dei 22 piloti potrebbero vedere i loro contratti scadere quest'anno, generando molte speculazioni e incertezza nel paddock. In questo articolo, vi sveleremo quali piloti saranno interessati da questa situazione nel 2026, tra cui Kimi Antonelli.

Il nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2026 aumenta questa incertezza. Le carte vengono rimescolate e la gerarchia tra i team è ancora da definire. I team si trovano ad affrontare il difficile compito di prevedere i propri ricavi, e c'è anche la questione di quali piloti si adatteranno rapidamente ai cambiamenti della monoposto.

Per questo motivo, molti team hanno incluso clausole o opzioni per estendere i contratti per un ulteriore anno. Questa flessibilità riguarda una parte significativa della griglia, mentre grandi nomi come Max Verstappen, Lando Norris e Lewis Hamilton non avranno nulla di cui preoccuparsi, anche se i dettagli contrattuali di alcuni piloti non sono ancora stati completamente resi pubblici.

Pilota Squadra Situazione verso il 2027 Note Franco Colapinto Alpine Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Fernando Alonso Aston Martin Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Lance Stroll Aston Martin Senza garanzie In scadenza a breve, ma favorito dal controllo di Lawrence Stroll Gabriel Bortoleto Audi Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Nico Hülkenberg Audi Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Valtteri Bottas Non specificata Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Sergio Pérez Cadillac Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Oliver Bearman Haas Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Esteban Ocon Haas Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Kimi Antonelli Mercedes Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo George Russell Mercedes Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Liam Lawson Racing Bulls Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Arvid Lindblad Racing Bulls Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Isack Hadjar Red Bull Racing Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Alexander Albon Williams Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo Carlos Sainz Williams Senza garanzie Contratto senza rinnovo definitivo

Correlato: CONFERMATO: La Ferrari conferma l'AZIONE DELLA FIA sul motore "illegale" della Mercedes

Quanto dura il contratto di Kimi Antonelli con la Mercedes?

Andrea "Kimi" Antonelli ha ottenuto un nuovo prolungamento del contratto con la Mercedes, nonostante le voci circolate dopo la sua prima stagione in Formula 1. Il team tedesco ha annunciato che il pilota italiano continuerà a correre con loro anche nel Campionato del Mondo 2026 e che il suo compagno di squadra rimarrà George Russell.

Ciò significa che, come minimo, Antonelli ha un contratto fino alla fine del 2026 e il suo rinnovo di un anno riafferma la fiducia che Toto Wolff e soci ripongono nel suo straordinario talento al volante.

Nonostante la sua continuità fosse a rischio a causa di una serie di brutti risultati nel 2025 e della possibilità di ingaggiare Max Verstappen, il team tedesco ha messo fine alle voci con questa nuova estensione del suo contratto.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato