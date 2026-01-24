CONFERMATO: La Ferrari conferma l'AZIONE DELLA FIA sul motore "illegale" della Mercedes

La Ferrari e i suoi tifosi sono in pericolo dopo che sono emerse voci secondo cui il motore Mercedes potrebbe avere una data di scadenza.

Enrico Gualtieri, direttore power unit della Ferrari, ha parlato con il giornalista Adam Cooper della controversia relativa al motore che Alpine utilizzerà nel 2026.

Ha dichiarato: "Stiamo affrontando la questione insieme alla FIA. Stiamo continuando le discussioni con loro. Infatti, ieri abbiamo avuto una riunione tecnica e ne avremo un'altra nei prossimi giorni, in vista della riunione del PUAC, il comitato consultivo per le power unit.

Quindi stiamo affrontando la questione insieme a loro. Siamo pienamente fiduciosi che gestiranno la questione correttamente, seguendo le procedure e la governance stabilite dal regolamento." "E siamo pienamente fiduciosi che il processo si concluderà nei prossimi giorni e settimane", ha dichiarato.

Vale la pena ricordare che Alpine utilizzerà il motore sviluppato dalla Mercedes nel 2026; pertanto, eventuali modifiche, cambiamenti o penalità che riceveranno influenzeranno direttamente le prestazioni del pilota argentino.

Correlato: La Ferrari trova alleati nella guerra contro la Mercedes

Quanto dura il contratto di Charles Leclerc con la Ferrari?

Ci sono molte voci sul futuro di Charles Leclerc in Ferrari, ma ricordiamoci quanto dura il suo contratto con la Scuderia.

Secondo le informazioni di RMC, il monegasco ha ancora diversi anni davanti a sé con la scuderia rossa, anche se non è esclusa una partenza anticipata: "Webber conferma indirettamente che la Ferrari è un'opzione, anche perché a Maranello devono affrontare un 2027 in cui Leclerc potrebbe andarsene, nonostante un contratto in scadenza nel 2029, ma devono fare i conti con l'addio di Lewis Hamilton per il quale il 2026 rappresenta il punto di non ritorno.

"Se vince, avrà compiuto la sua missione. Se perde, sarebbe il momento di lasciare tutto per sempre. Ed è per questo che l'opzione Carlos Sainz rimane sul tavolo a Maranello, e questo spiega perché lo spagnolo non abbia mai detto nulla contro la Ferrari, pur non nascondendo le sue lamentele private su alcune voci circolate tempo fa", hanno riferito.

Resta da vedere nella stagione 2026 se la Scuderia potrà finalmente dare al monegasco una vettura da titolo iridato.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato