SCANDALO: Nuova accusa contro Kimi Antonelli e la Mercedes

Honda, che fornisce il motore all'Aston Martin di Fernando Alonso, si è scagliata contro la FIA per il controverso motore Mercedes.

Il presidente di Honda Racing, Koji Watanabe, ha lasciato intendere che la FIA potrebbe intervenire a causa di una presunta lacuna nel regolamento sui motori di F1 del 2026: "Quest'anno, per quanto riguarda i nuovi regolamenti, la loro interpretazione e la loro applicazione, non si tratta solo di questo aspetto, ma di numerosi fattori in gioco.

"La questione ha molte sfaccettature. Pertanto, preferiamo rimandare la discussione di questi dettagli per il momento, anche se vogliamo chiarire che il nostro impegno è quello di rispettare e adattarci alle regole stabilite. Il regolamento non specifica tutto in modo così chiaro."

"I nuovi regolamenti consentono l'integrazione di tecnologie innovative per ogni power unit. C'è un ampio margine di interpretazione, che fa parte della competizione. In ultima analisi, la FIA deciderà se sia opportuno o meno.

"In Honda abbiamo diverse idee e vogliamo discuterne con la FIA per valutare se le nostre proposte sono accettabili." "Procederemo in questo modo, consultando sempre la FIA su tutto ciò che riguarda il regolamento", ha commentato.

Il 22 gennaio si è tenuto un incontro tra la FIA e i team di F1 dopo che la Mercedes ha sollevato sospetti di sfruttare una lacuna nel regolamento sui motori. I produttori di power unit rivali, come Audi, Honda e Ferrari, ritengono che la Mercedes – e forse anche la Red Bull Powertrains – stiano sfruttando una lacuna nel rapporto di compressione.

In questa stagione, il rapporto è stato ridotto da 18:1 a 16:1, sebbene venga misurato a motore freddo e spento. Si ritiene che Mercedes e Red Bull abbiano trovato un modo per far funzionare i loro motori con una maggiore compressione in pista e in condizioni di alta temperatura, il che potrebbe tradursi in un vantaggio di 0,3 secondi e ha generato preoccupazione tra i concorrenti.

Perché Kimi Antonelli è considerato il 'Nuovo Max Verstappen'?

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

