URGENTE: Confermata la PERSECUZIONE della FIA contro Mercedes

Kimi Antonelli dovrebbe essere preoccupato dopo che è stato riferito che la FIA punterà sul motore Mercedes per il 2026.

Secondo le informazioni rivelate da The Race, potrebbero presto esserci delle conseguenze per il propulsore sviluppato dalla scuderia tedesca e che sarà condiviso con il team del pilota argentino.

"La riunione della FIA che si terrà giovedì vedrà la partecipazione di esperti tecnici di motori e ha lo scopo di affrontare le preoccupazioni sollevate da Ferrari, Audi e Honda su un possibile sfruttamento del limite del rapporto di compressione della F1.

"Ci sono poche aspettative che si verifichino cambiamenti a breve termine. Una fonte di un costruttore che conosce bene le discussioni che si stanno svolgendo a porte chiuse suggerisce che la migliore speranza realistica è che la FIA stabilisca linee guida più rigorose affinché tutti siano allineati per il 2027.

“Tuttavia, è chiaro che la FIA non vuole che la questione si protragga fino al 2027, quindi sta valutando una possibile risposta che potrebbe entrare in gioco quest'anno”, hanno affermato.

Quanto ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?

È stato rivelato lo stipendio guadagnato da Andrea Kimi Antonelli con la Mercedes nel Campionato mondiale di Formula 1 2025.

Forbes ha pubblicato una lista con i 10 stipendi più alti dei piloti che hanno gareggiato nella scorsa stagione. Nonostante sia un esordiente, il pilota italiano si è inserito tra i nomi.

Il pilota della Mercedes, secondo la lista, ha guadagnato 12,5 milioni di euro di stipendio, bonus inclusi. Dobbiamo ricordare che tutti i piloti professionisti competono con l'accompagnamento di qualche tipo di sponsor personale. Pertanto, questi stipendi sono approssimativi e non rappresentano una cifra reale al 100% di tutto il denaro guadagnato dai piloti.

