Charles Leclerc and Lewis Hamilton stand in front of an edited cracked Ferrari badge

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton sorride; Rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton sorride; Rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere

Alessandro Lombardo
Charles Leclerc and Lewis Hamilton stand in front of an edited cracked Ferrari badge

GPFans ti porta le notizie più interessanti su Ferrari di Domenico 18° Gennaio 2026 in Formula 1.

Lewis Hamilton F1: la Ferrari rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere di gara del britannico. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton F1: sorride mentre la Ferrari svela il suo contendente di Formula 1 per il 2026. LEGGI DI PIÙ

Ferrari oggi: i favoriti per la vittoria del campionato costruttori di F1 2026. LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: Quando avverrà la presentazione delle monoposto di F1 del 2026? LEGGI DI PIÙ

Ferrari Oggi: I MOTORI di ogni team in F1 2026. LEGGI DI PIÙ

Formula 1

Latest News

La Ferrari è diretta verso il DISASTRO dopo la rottura tra Hamilton e Leclerc nel 2026
Ferrari

La Ferrari è diretta verso il DISASTRO dopo la rottura tra Hamilton e Leclerc nel 2026

  • 40 minuti fa
Antonelli è in pericolo? La Mercedes inizia la lotta per Verstappen
Formula 1

Antonelli è in pericolo? La Mercedes inizia la lotta per Verstappen

  • 1 ora fa
Vasseur ESPLODE dopo la brutta notizia della Ferrari sui giorni di test
Ferrari

Vasseur ESPLODE dopo la brutta notizia della Ferrari sui giorni di test

  • Oggi 07:41
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton sorride; Rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere
Formula 1

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton sorride; Rimuove Riccardo Adami dal ruolo di ingegnere

  • Oggi 04:42
F1 Oggi: Oscar Piastri accenna a una modifica alle regole sulla papaya; Ferrari rimuove Riccardo Adami
Formula 1

F1 Oggi: Oscar Piastri accenna a una modifica alle regole sulla papaya; Ferrari rimuove Riccardo Adami

  • Oggi 04:30
F1 Kimi Antonelli Oggi: FIA deciderà sulla legalità della Mercedes; Johny Herbert mette in guardia dalle delus
Mercedes

F1 Kimi Antonelli Oggi: FIA deciderà sulla legalità della Mercedes; Johny Herbert mette in guardia dalle delus

  • Oggi 04:00
Più notizie

Molto letto

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

Hamilton e Antonelli gareggeranno su UGUAGLIANZA in F1 2026!

  • 8 gennaio
 Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

Le stelle della Mercedes rispondono alle loro aspirazioni per il 2026

  • 12 gennaio
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

F1 Kimi Antonelli Oggi: Mercedes ammette di aver infranto le regole; Quando si svolgono i test?

  • 1 gennaio
 Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

Problemi al motore per Antonelli e Russell alla Mercedes

  • Ieri 18:00
 Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

Gasly sotto accusa per il tributo di cattivo gusto a Michael Schumacher

  • 7 gennaio
 Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

Hamilton, il colpevole della mancata firma di Checo con la MERCEDES F1

  • 12 gennaio

