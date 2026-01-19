Hamilton sorride mentre la Ferrari svela la sua vettura per la F1 del 2026

Formula 1 leggendaria, Lewis Hamilton ha mostrato grande ottimismo sul suo futuro in Ferrari durante la presentazione della monoposto 2026.

Dopo una pausa più breve del solito, il pilota britannico e il compagno Charles Leclerc concentrano tutte le loro energie sui preparativi per i test pre-stagionali, che si terranno a porte chiuse a Barcellona a partire dal 26 gennaio. Prima di unirsi agli altri dieci team impegnati nel Circuit de Barcelona-Catalunya, i due hanno visitato il garage della Scuderia Ferrari per assistere al primo ruggito del motore dell’innovativo SF-26.

Quest’anno segna l’inizio di una nuova era in Formula 1, grazie all’introduzione di unità di potenza rivoluzionarie in linea con il nuovo ciclo regolatorio, valido dal 2026 fino alla fine del 2030. In quest’ottica i motori del futuro faranno maggior affidamento sull’energia elettrica: la configurazione ibrida verrà equiparata in un bilanciamento 50/50 e comprenderà una componente batteria (MGU-K) capace di erogare fino a 350 kW, mentre si eliminerà l’utilizzo del MGU-H.

È Hamilton soddisfatto dell'SF-26?

In un video pubblicato sui canali ufficiali della Ferrari è stato svelato, per la prima volta, il vibrante suono del motore 2026, mentre Hamilton e Leclerc lo osservavano con grande attenzione. Il sette volte campione ha sorriso e ha documentato il momento tramite il suo smartphone, scambiando opinioni con il compagno monegasco sulla nuova monoposto. Il buon umore del pilota potrebbe essere alimentato anche dalla prospettiva di una stagione migliore, in parte grazie all’arrivo di un nuovo ingegnere di pista nel team.

Lo scorso venerdì è stato annunciato che Riccardo Adami, che aveva collaborato con Hamilton durante la stagione 2025, lascerà il suo incarico nel 2026 per entrare a far parte della Scuderia Ferrari Driver Academy e gestire le vetture dei test. Fin dal suo arrivo a Maranello, il rapporto tra Hamilton e il suo ingegnere non aveva funzionato come atteso, provocando numerosi scambi accesi via radio durante le gare. Sebbene non sia ancora stato confermato chi assumerà il ruolo a partire dal 2026, una scelta azzeccata sarà fondamentale per permettere a Hamilton di partire al meglio dalla nuova stagione, adattandosi insieme al nuovo tecnico alle rigorose nuove regolamentazioni.

