La Ferrari rimuove dalla squadra il principale nemico di Hamilton

Riccardo Adami cesserà di essere l’ingegnere di corsa di Lewis Hamilton per intraprendere una nuova sfida all’interno della Scuderia Ferrari.

Durante il 2025, il rapporto tra il pilota britannico e l’italiano fu contraddistinto da momenti di tensione e fraintendimenti nelle comunicazioni del team. Pur con qualche scambio di battute del tipo "prenditi una pausa per il tè" o "sei arrabbiato con me?", Hamilton ha sempre sottolineato di aver apprezzato la collaborazione con Adami, nonostante la mancanza della sintonia che aveva sperimentato in Mercedes con Peter “Bono” Bonnington, rendendo così più complicata l’integrazione del tecnico in Ferrari.

Con l’avvicinarsi della stagione 2026, anno cruciale per il futuro del campione, Ferrari ha deciso di sostituire Adami come ingegnere di corsa. Il tecnico assumerà il ruolo di direttore dell’Accademia Piloti di Scuderia Ferrari e si occuperà anche delle prove sui veicoli precedenti, mettendo a frutto la sua vasta esperienza e competenza maturata in Formula 1 per contribuire allo sviluppo dei nuovi talenti. Ferrari HP ha espresso la propria gratitudine per il contributo di Riccardo e gli ha augurato il massimo successo nella nuova sfida, mentre il nome del nuovo ingegnere per la monoposto n. 44 verrà svelato a breve.

Correlato: Antonelli è sicuro? Verstappen si allontana dalla Mercedes

Che cos'è l'Accademia Piloti Ferrari?

L’Accademia Piloti Ferrari è un progetto dedicato alla crescita di giovani talenti con l’ambizione di arrivare in Formula 1. Questo programma ha lanciato carriere di piloti di rilievo come Charles Leclerc e continua a formare le future stelle della disciplina.

Attualmente, l’Accademia, diretta da Jerome d’Ambrosio, vanta nomi emergenti quali Dino Beganovic e Rafael Cámara, oltre a promettenti esponenti della F1 Academy come Maya Weug e Alba Larsen, che vengono preparati sotto ogni aspetto – fisico, tecnico e mentale – per affrontare le sfide del futuro.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato