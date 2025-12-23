F1 Oggi: La FIA rende più complicata la stagione di Antonelli; Checo e Bottas rubano la stella della Ferrari
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Martedì 23° dicembre 2025 in Formula 1.
La FIA punta ad accrescere la propria visibilità in Formula 1 a partire dal 2026. LEGGI DI PIÙ
Ferrari ha lasciato indietro i suoi rivali in Formula 1, primeggiando nella classifica degli Equipos Deportivos Más Valiosos 2025 stilata da Forbes e superando persino giganti come Mercedes. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha dichiarato di riuscire a coniugare la sua carriera in Ferrari con un progetto parallelo davvero entusiasmante. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton è stato riconosciuto dalla pagina ufficiale di Instagram dedicata al leggendario Tupac Shakur. LEGGI DI PIÙ
El ex pilota Ferrari Xavi Marcos torna in Formula 1 per una nuova avventura con Cadillac, accanto a Checo Pérez e Valtteri Bottas. LEGGI DI PIÙ
