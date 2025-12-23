close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: La FIA rende più complicata la stagione di Antonelli; Checo e Bottas rubano la stella della Ferrari

F1 Oggi: La FIA rende più complicata la stagione di Antonelli; Checo e Bottas rubano la stella della Ferrari

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Martedì 23° dicembre 2025 in Formula 1.

La FIA punta ad accrescere la propria visibilità in Formula 1 a partire dal 2026. LEGGI DI PIÙ

Ferrari ha lasciato indietro i suoi rivali in Formula 1, primeggiando nella classifica degli Equipos Deportivos Más Valiosos 2025 stilata da Forbes e superando persino giganti come Mercedes. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha dichiarato di riuscire a coniugare la sua carriera in Ferrari con un progetto parallelo davvero entusiasmante. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è stato riconosciuto dalla pagina ufficiale di Instagram dedicata al leggendario Tupac Shakur. LEGGI DI PIÙ

El ex pilota Ferrari Xavi Marcos torna in Formula 1 per una nuova avventura con Cadillac, accanto a Checo Pérez e Valtteri Bottas. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Oggi: La FIA rende più complicata la stagione di Antonelli; Checo e Bottas rubano la stella della Ferrari
Formula 1

F1 Oggi: La FIA rende più complicata la stagione di Antonelli; Checo e Bottas rubano la stella della Ferrari

  • Ieri 22:00
Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren
Ferrari

Ferrari Notizie Oggi: In testa alla classifica; Cadillac ruba il colpo; Perdono contro McLaren

  • Ieri 19:58
Antonelli Notizie Oggi: La FIA penalizza Mercedes; conseguenze per Russell; novità sul motore
F1 Antonelli Oggi

Antonelli Notizie Oggi: La FIA penalizza Mercedes; conseguenze per Russell; novità sul motore

  • Ieri 19:52
URGENTE: Ferrari PERDE Cadillac per il 2026
Ferrari

URGENTE: Ferrari PERDE Cadillac per il 2026

  • Ieri 19:48
NUOVE informazioni sul MOTORE 2026 di Mercedes
Mercedes

NUOVE informazioni sul MOTORE 2026 di Mercedes

  • Ieri 19:00
La risposta della Ferrari ai capricci di Lewis Hamilton
Ferrari

La risposta della Ferrari ai capricci di Lewis Hamilton

  • Ieri 18:06
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026

  • 21 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!

  • 21 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play