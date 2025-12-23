Il premio Ferrari che dovrebbe emozionare Hamilton e Leclerc

Ferrari ha lasciato indietro i suoi rivali in Formula 1, primeggiando nella classifica degli Equipos Deportivos Más Valiosos 2025 stilata da Forbes e superando persino giganti come Mercedes.

Secondo Forbes, i 50 club più blasonati superano i 353 miliardi di dollari, registrando un incremento del 22% rispetto all'anno precedente. Al vertice troviamo i Dallas Cowboys, valutati a 13 miliardi, mentre sei anni fa lo stesso team si attestava a soli 5 miliardi. In netto contrasto, realtà come Detroit Lions, Liverpool F.C. e Toronto Raptors, con un valore di 5,4 miliardi, non riescono ad inserirsi nella top 50, evidenziando una crescita significativa soltanto per le franchigie di maggior successo.

L'aumento delle valutazioni è attribuibile soprattutto all'incremento delle tariffe per i diritti mediatici, un fattore che ha determinato maggiori entrate distribuite dalle leghe. Le franchigie NBA e NFL, in particolare, hanno registrato un sostanziale aumento degli incassi, contribuendo all'incremento dei prezzi di vendita dei rispettivi asset e riflettendo le trasformazioni in atto nel panorama finanziario dello sport mondiale.

Ferrari supera le squadre di F1 nella classifica dei più ricchi secondo Forbes

Le leghe sportive nordamericane – NBA, NFL e MLB – dominano le prime 19 posizioni della classifica 2025. Il Real Madrid, della Liga, segna la prima apparizione di un club extra-americano, classificandosi al 20° posto con un valore di 6,75 miliardi di dollari. Il Manchester United si conferma il club più prezioso della Premier League, in parità al 24° posto con i Tampa Bay Buccaneers, entrambi stimati 6,6 miliardi. Tra le squadre di Formula 1, solo un team è riuscito a inserirsi nella top 30.

L'iconica Scuderia italiana, casa di sette titoli mondiali – e, sebbene sorprendentemente menzionata insieme al celebre pilota Lewis Hamilton –, guida la lista dei team di F1 nonostante una stagione 2025 deludente, posizionandosi al 26° posto con una valutazione di 6,5 miliardi di dollari. La Formula 1 rientra in questa classifica dopo un'assenza nel 2024, anno in cui Forbes aveva escluso le squadre del campionato. L'unico altro rappresentante tra i 50 migliori è la Mercedes di Toto Wolff, che occupa il 34° posto con una valutazione di 6 miliardi di dollari.

Forbes ha spiegato il metodo adottato per valutare ogni club, precisando che le stime rappresentano il valore aziendale (capitale più debito netto) e includono l'economia di ciascuno stadio, ma escludono il valore immobiliare. Analogamente, vengono considerate le tariffe dei diritti delle leghe regionali (reti di proprietà dei club, ma non il loro effettivo valore) e vengono escluse le partecipazioni in altri asset sportivi o progetti immobiliari a uso misto. Tutti i dati, espressi in dollari statunitensi, sono stati raccolti da transazioni recenti e da colloqui con esperti del settore, tra cui dirigenti, proprietari, investitori istituzionali, banchieri d'investimento e consulenti.

