ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Il team principal della Mercedes F1, Toto Wolff, non era molto soddisfatto del look di Lewis Hamilton nell'iconica foto scattata per la Ferrari all'inizio di quest'anno.
Hamilton è entrato in Ferrari a gennaio e la sua prima immagine da pilota della Scuderia è stata pubblicata sui social media del team all'inizio della stagione. Lo ritraeva in posa davanti all'ufficio di Enzo Ferrari, diventando rapidamente un'immagine iconica, accumulando quasi sei milioni di "Mi piace" su Instagram e battendo record nel mondo digitale.
Wolff ha rivelato al Telegraph di non essere mai stato d'accordo con le scelte di abbigliamento del britannico e in numerose occasioni ha cercato di convincere Hamilton a indossare abiti eleganti per alcuni servizi fotografici, ma il britannico ha sempre opposto resistenza: "Ha persino scattato quella famosa foto davanti alla casa di Enzo Ferrari indossando un abito in stile 'Il Padrino'.
"Per anni ho insistito perché indossasse un abito, ma lui ha sempre optato per il suo stile. E poi, il suo primo giorno con la sua nuova squadra, ha deciso di indossare un abito elegante. Non c'è da stupirsi che questa immagine sia diventata una delle più condivise sui social media."
Correlato: Quanto hanno guadagnato Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel 2025?
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton Notizie Oggi: Problemi per Max; reclamo di Mercedes; decisione sul suo futuro
- 1 ora fa
Antonelli Notizie Oggi: Mercedes ammette l'errore; il suo stipendio del 2025
- 2 ore fa
ULTIME NOTIZIE: Max Verstappen ha problemi di salute
- Oggi 00:54
ULTIMA ORA: è trapelata la decisione di Lewis Hamilton sul suo futuro!
- Oggi 00:35
ULTIMA ORA: Scoperta la CRISI della Ferrari che potrebbe rovinare la stagione 2026!
- Ieri 23:29
Quanti SOLDI ha guadagnato Kimi Antonelli nel 2025?
- Ieri 22:57
Molto letto
Antonelli spiega l'INCREDIBILE strategia della Mercedes a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
Kimi Antonelli Oggi: l'INCREDIBILE strategia della Mercedes; Spiega le ragioni della sanzione a Las Vegas
- 25 novembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre