Il team principal della Mercedes F1, Toto Wolff, non era molto soddisfatto del look di Lewis Hamilton nell'iconica foto scattata per la Ferrari all'inizio di quest'anno.

Hamilton è entrato in Ferrari a gennaio e la sua prima immagine da pilota della Scuderia è stata pubblicata sui social media del team all'inizio della stagione. Lo ritraeva in posa davanti all'ufficio di Enzo Ferrari, diventando rapidamente un'immagine iconica, accumulando quasi sei milioni di "Mi piace" su Instagram e battendo record nel mondo digitale.

Wolff ha rivelato al Telegraph di non essere mai stato d'accordo con le scelte di abbigliamento del britannico e in numerose occasioni ha cercato di convincere Hamilton a indossare abiti eleganti per alcuni servizi fotografici, ma il britannico ha sempre opposto resistenza: "Ha persino scattato quella famosa foto davanti alla casa di Enzo Ferrari indossando un abito in stile 'Il Padrino'.

"Per anni ho insistito perché indossasse un abito, ma lui ha sempre optato per il suo stile. E poi, il suo primo giorno con la sua nuova squadra, ha deciso di indossare un abito elegante. Non c'è da stupirsi che questa immagine sia diventata una delle più condivise sui social media."

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

