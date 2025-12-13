Quanto hanno guadagnato Charles Leclerc e Lewis Hamilton nel 2025?

È ora disponibile la lista dei piloti più pagati. Sebbene il contratto di Lewis Hamilton con la Ferrari sia molto redditizio, non è in cima alla classifica. Forbes ha pubblicato la sua classifica annuale, che include sia stipendi che bonus, e le cifre sono davvero sorprendenti.

Sebbene Max Verstappen non sia più in testa alla classifica, è in testa alla classifica con 76 milioni di dollari tra stipendi e bonus. Hamilton è secondo con 70,5 milioni di dollari, una cifra mai raggiunta in pista.

Nel frattempo, il neo-campione Lando Norris è al terzo posto con 57,5 ​​milioni di dollari. Di seguito la lista dei 10 piloti di F1 più pagati per il 2025 secondo Forbes.

Piloti meglio pagati di F1

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

