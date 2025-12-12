PERICOLO: Svelate notizie preoccupanti sul motore Ferrari del 2026

Sergio Pérez e il suo ritorno in Formula 1 potrebbero subire un serio rallentamento a causa della Ferrari.

Secondo quanto riportato da lastwordonsports.com, il motore sviluppato dalla casa italiana per Cadillac sta mostrando alcune criticità.

Sebbene, teoricamente, la Ferrari disponga delle risorse e delle infrastrutture necessarie per competere con Mercedes, recenti notizie indicano che il team di Maranello ha incontrato degli ostacoli nello sviluppo.

Pur non escludendo la possibilità di una ripartenza, questi segnali gettano ombre sulle prospettive della Scuderia per il 2026.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

