GUERRA INTERNA: Hamilton ACCUSA la Ferrari di INGIUSTIZIA nei confronti di Leclerc

Lewis Hamilton ha accusato Charles Leclerc di trattamento ingiusto a causa dei suoi conflitti interni alla Ferrari.

Questo è ciò che il sette volte campione del mondo ha detto alla stampa sul perché non è riuscito a ottenere prestazioni pari a quelle del suo compagno di squadra: "Non sono preoccupato di battere Leclerc. No. Certo, mi sono concentrato sulla mia squadra in questo periodo.

Ovviamente, Charles ha fatto un ottimo lavoro. Lavora lì da sette anni. Ha una squadra intorno a sé con cui ha lavorato per molti anni. Quindi è una macchina ben oliata.

"Per me, si tratta di un nuovo gruppo di persone. È un nuovo ambiente a cui mi sto ancora abituando. Poi, a metà anno, ho portato un altro nuovo membro.

"Quindi stiamo tutti lavorando al massimo delle nostre possibilità, ma far funzionare tutto senza intoppi come qualcuno che lavora lì da diversi anni non è... non succede dall'oggi al domani. Ci vuole tempo", ha osservato.

Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?

Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.

Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.

Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.

