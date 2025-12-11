SCANDALO: Svelate le prove del sabotaggio ai danni di Lewis Hamilton alla Ferrari
Sono emerse una serie di prove riguardanti un presunto sabotaggio ai danni di Lewis Hamilton alla Ferrari.
Questo è quanto riportato da diverse fonti social media dall'agenzia di stampa F1-Insider: "C'è un misterioso account TikTok chiamato olaveh7 che ha suscitato scalpore con una controversa serie di video su Lewis Hamilton e la Ferrari.
"Hamilton ha dovuto guidare sabato in Ungheria con un assetto che contraddiceva la sua richiesta di maggiore stabilità posteriore. A quanto pare, le modifiche già apportate sono state discretamente annullate durante la notte dalla dirigenza del team.
"I dati della telemetria mostrano anche parametri alterati nell'altezza delle sospensioni e nelle impostazioni del differenziale, fattori classici che causano instabilità in frenata.
"Leclerc, d'altra parte, non solo ha ottenuto l'assetto desiderato, ma gli è stato persino permesso di ricalibrare le termocoperte domenica mattina dopo il parco chiuso. Secondo il video, le richieste di modifica di Hamilton sono state respinte", hanno osservato.
Correlato: CONFERMATO: la Ferrari ha una data di inizio per il 2026!
Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?
Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.
Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.
Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.
