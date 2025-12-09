CONFERMATO: la Ferrari ha una data di inizio per il 2026!

Secondo quanto riferito, la Ferrari ha fissato una data per la presentazione della sua monoposto per il Campionato del Mondo di Formula 1 2026.

Secondo le informazioni del CorriereDellaSera, la Scuderia di Maranello svelerà presto la sua nuova monoposto per Lewis Hamilton e Charles Leclerc: "La nuova Rossa sarà presentata la settimana del 20 gennaio.

"Dovrebbe scendere subito in pista a Fiorano per lo shakedown – un breve riscaldamento – prima di prendere parte ai test collettivi di Barcellona (26-30 gennaio).

"Tre giorni a porte chiuse, tra mille apprensioni, incognite e patemi. Poi altre due sessioni in Bahrein (11-13 e 18-20 febbraio), da cui si comincerà a capire qualcosa", hanno riferito.

Correlato: URGENTE: Ferrari fa un ACQUISTO da Mercedes per il 2026

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!