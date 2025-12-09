URGENTE: Ferrari fa un ACQUISTO da Mercedes per il 2026
Secondo quanto riportato, la Ferrari si è assicurata un ingaggio chiave da Mercedes per la prossima stagione di Formula 1 2026.
Grazie a diverse segnalazioni sui social media, tra cui una di FUnoAT, è emerso che la Scuderia di Maranello ha finalizzato l'assunzione di un nuovo ingegnere.
"Shaid Farzand arriva in Ferrari dalla Mercedes come specialista di pneumatici. Ha lavorato per sette anni in Mercedes come ingegnere di prestazioni e simulazione", si legge nel rapporto.
Quanti soldi ha guadagnato Charles Leclerc in Ferrari?
Charles Leclerc è in Formula 1 da 8 anni e dobbiamo dirvi quanto ha guadagnato dalla Ferrari in base al suo attuale contratto con la Scuderia di Maranello. href="https://www.gpfans.com/es/f1-noticias/1063451/charles-leclerc-ferrari-contrato-f1-2025/">nel tuo contratto con la Scuderia di Maranello.
Secondo una pubblicazione realizzata da EL CEO, mezzo di comunicazione specializzato in trattative, il corrispondente monegasco ha guadagnato 34.000.000 di dollari per il biennio 2024-2025 con la Scuderia.
Nel 2023, abbiamo guadagnato 19 milioni, nel 2021 e nel 2022 abbiamo percepito uno stipendio di 12 milioni di dollari. In totale, nella categoria più alta, ho guadagnato uno stipendio di 129 milioni.
Senza embargo, dobbiamo precisare che questo si riduce solo al tuo stipendio, senza menzionare bonus o pagamenti effettuati dai datori di lavoro individuali e di squadra. Ricordiamo che Charles ha debuttato in F1 con la Sauber nel 2018, ma nel 2019 si è unito al team di Maranello con la speranza di conquistare il campionato piloti.
