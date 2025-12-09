Una rottura totale! Hamilton umiliato dalla Ferrari

Lewis Hamilton chiude in modo inusuale la stagione 2025 di Formula 1 ad Abu Dhabi. Per la prima volta in carriera, il pilota britannico conclude l'anno senza salire sul podio.

Il miglior risultato ottenuto è stato un quarto posto in un Gran Premio, insieme a una vittoria in una gara sprint all’inizio della stagione in Cina.

La stagione del campione è stata segnata da diverse qualifiche in Q1 a Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, costringendolo domenica a Yas Marina a rimontare dalla sedicesima posizione fino a un rispettabile ottavo posto.

Nel frattempo, il compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, ha portato la sua Ferrari tra i primi quattro, tanto che in alcuni momenti sembrava in grado di strappare il terzo posto – e persino il titolo – a Lando Norris.

Tuttavia, il pilota quarantenne ha cercato di concludere la stagione con ottimismo, inviando un messaggio di gratitudine sia al team Ferrari che al suo ingegnere di pista Riccardo Adami tramite radio.

Hamilton commentato da Adami

Mentre Hamilton completava il giro di raffreddamento mentre percorreva l'ultima curva, ha dichiarato in radio: "Una stagione lunga, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie per la vostra gentilezza. Apprezzo ogni sforzo. Lotterò sempre per voi. Sempre. Grazie."

In quell’istante, si aspettava una risposta da Adami, ma Hamilton si trovò di fronte a un silenzio intrigante mentre guidava la sua Ferrari sul circuito di Yas Marina, con i fuochi d’artificio che celebravano il nuovo campione britannico di Formula 1.

Il pilota attese quasi un minuto e percorse diverse curve prima di ripetere: "Hai ricevuto quel messaggio? Quella volta in cui non hai risposto."

Una situazione davvero imbarazzante.

Adami rispose prontamente, con una risata nervosa: "Sì, l’abbiamo sentito. Scusa, stavamo parlando. Grazie mille, è stato fantastico lavorare con te. Grazie Mille."

Va ricordato che, prima di questo scambio, l’ingegnere aveva già fatto i complimenti a Hamilton per la sua rimonta, commentando dopo la gara: "P8. È stata una prestazione eccezionale, ben fatta. Un recupero davvero notevole."

Senza ombra di dubbio, ripensando alla sua prima stagione in Ferrari, Hamilton riconoscerà che migliorare la comunicazione con Adami è uno degli aspetti da affinare nel box.

Prima del Gran Premio di Abu Dhabi, in un’intervista alla stampa, Hamilton ha parlato dei cambiamenti nel suo team per il 2026, anche se il nome di Adami non è stato coinvolto nella riorganizzazione.

“Il mio ambiente, sia in termini di personale che di team, il modo in cui valorizzare il talento e la possibilità di riassegnare alcune persone per ottenere prestazioni migliori, sono aspetti che devo rivedere per ottimizzare il nostro lavoro comune”, ha spiegato il pilota.

