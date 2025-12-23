Hamilton svela il progetto che lo ha aiutato a superare il DISASTRO della Ferrari

Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha dichiarato di riuscire a coniugare la sua carriera in Ferrari con un progetto parallelo davvero entusiasmante.

Durante una recente apparizione prima dell’ultima gara del Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota britannico ha rivelato di aver iniziato a comporre nuova musica, pur precisando che al momento non intende condividerla con il grande pubblico.

Il campione ha trovato nella musica un valido mezzo per affrontare quella che si è rivelata una delle stagioni più complicate della sua carriera. Dopo aver disputato 24 gare nel campionato 2025, Hamilton si è classificato al sesto posto, registrando un leggero miglioramento rispetto alla sua ultima stagione con la Mercedes. Tuttavia, persistono le critiche: molti ritengono che il pilota non sia più lo stesso di un tempo, soprattutto in seguito alle difficoltà di adattamento al nuovo team e alle crescenti speculazioni su un possibile ritiro.

Hamilton crea nuova musica per evadere dal caos della F1

Come riesce a superare una delle fasi più dure della sua carriera? La risposta sembra trovare spazio nelle note. Durante un incontro nel suo House 44, immerso nell’atmosfera del paddock e conversando con la presentatrice Ariana Bravo, Hamilton ha confessato: "Ascolto musica tutto il weekend per far tacere tutto questo rumore. È l’unico modo per affrontare le mie giornate."

Quando gli è stato chiesto della sua playlist, il pilota si è mostrato riservato, rivelando però di aver composto personalmente alcune tracce negli ultimi sei mesi per dare sfogo alle proprie frustrazioni all’interno della Scuderia. "Non credo che il pubblico abbia modo di ascoltarle a breve," ha ammesso, sottolineando come questa passione rappresenti per lui un mezzo per esprimere ciò che, altrimenti, rimarrebbe inascoltato.

