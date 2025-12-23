Hamilton svela il progetto che lo ha aiutato a superare il DISASTRO della Ferrari
Hamilton svela il progetto che lo ha aiutato a superare il DISASTRO della Ferrari
Lewis Hamilton, leggenda della Formula 1, ha dichiarato di riuscire a coniugare la sua carriera in Ferrari con un progetto parallelo davvero entusiasmante.
Durante una recente apparizione prima dell’ultima gara del Gran Premio di Abu Dhabi, il pilota britannico ha rivelato di aver iniziato a comporre nuova musica, pur precisando che al momento non intende condividerla con il grande pubblico.
Il campione ha trovato nella musica un valido mezzo per affrontare quella che si è rivelata una delle stagioni più complicate della sua carriera. Dopo aver disputato 24 gare nel campionato 2025, Hamilton si è classificato al sesto posto, registrando un leggero miglioramento rispetto alla sua ultima stagione con la Mercedes. Tuttavia, persistono le critiche: molti ritengono che il pilota non sia più lo stesso di un tempo, soprattutto in seguito alle difficoltà di adattamento al nuovo team e alle crescenti speculazioni su un possibile ritiro.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Hamilton crea nuova musica per evadere dal caos della F1
Come riesce a superare una delle fasi più dure della sua carriera? La risposta sembra trovare spazio nelle note. Durante un incontro nel suo House 44, immerso nell’atmosfera del paddock e conversando con la presentatrice Ariana Bravo, Hamilton ha confessato: "Ascolto musica tutto il weekend per far tacere tutto questo rumore. È l’unico modo per affrontare le mie giornate."
Quando gli è stato chiesto della sua playlist, il pilota si è mostrato riservato, rivelando però di aver composto personalmente alcune tracce negli ultimi sei mesi per dare sfogo alle proprie frustrazioni all’interno della Scuderia. "Non credo che il pubblico abbia modo di ascoltarle a breve," ha ammesso, sottolineando come questa passione rappresenti per lui un mezzo per esprimere ciò che, altrimenti, rimarrebbe inascoltato.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Hamilton svela il progetto che lo ha aiutato a superare il DISASTRO della Ferrari
- 7 minuti fa
Il premio Ferrari che dovrebbe emozionare Hamilton e Leclerc
- 1 ora fa
La FIA rende più complicata la nuova stagione di Antonelli.
- 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton fa infuriare i tifosi della NFL; individua il sostituto del Lewis Hamilton
- Ieri 22:25
F1 Oggi: Gran Premio di Disneyland?; FIA individua una lacuna legale e interviene con modifiche
- Ieri 21:52
F1 Kimi Antonelli Oggi: Trucco di Mercedes dichiarato legale; Sono stati svelati i numeri per F1 2026
- Ieri 21:36
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
Ferrari ignora le PRESTAZIONI per l'inizio del 2026
- 21 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Ferrari accusata di maltrattamenti a Carlos Sainz!
- 21 dicembre