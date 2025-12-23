La FIA rende più complicata la nuova stagione di Antonelli.

La FIA punta ad accrescere la propria visibilità in Formula 1 a partire dal 2026.

Per raggiungere questo ambizioso obiettivo, Mercedes dovrà apportare lievi modifiche alla propria palette cromatica per la prossima stagione, mentre gli altri team hanno già adottato le nuove direttive.

All'inizio di questo mese, il Formula One Management (FOM) e la Fédération Internationale de l'Automobile hanno comunicato di aver raggiunto un accordo sul nuovo Convenio di Concordia, siglato poco prima del 2026.

Tale intesa, concordata tra la FIA, i costruttori di F1 e il FOM (in gran parte di proprietà di Liberty Media), definisce le regole per la competizione in pista e per la distribuzione dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e dai premi, includendo una clausola volta ad aumentare la presenza della FIA in categoria regina.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

Articolo A2.3.4 del regolamento generale

Il nuovo regolamento, risultato delle trattative inerenti al Convenio di Concordia, impone che la FIA non solo rafforzi la propria presenza nel paddock, ma appaia anche sui monoposto.

In base alla sezione A del regolamento generale, il logo della FIA dovrà essere posizionato sulla parte anteriore di ogni vettura. Come stabilito nell’articolo A2.3.4, ogni monoposto di F1 deve esibire il logo – in blu o in bianco – con un’altezza minima di 75 millimetri, collocato in modo da garantirne una visibilità chiara dai lati.

Durante la scorsa stagione, Mercedes è stato l’unico team a non presentare il logo sulla parte frontale o sui lati, rendendo necessario un restyling in vista della stagione 2026.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato