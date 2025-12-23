Checo e Bottas RUBANO la stella della Ferrari per la Cadillac F1

El ex pilota Ferrari Xavi Marcos torna in Formula 1 per una nuova avventura con Cadillac, accanto a Checo Pérez e Valtteri Bottas.

In passato, Marcos aveva lavorato come ingegnere di pista per Charles Leclerc in Ferrari, prima di essere sostituito da Bryan Bozzi a partire dal Gran Premio dell’Emilia-Romagna 2024. Dopo aver lasciato la Scuderia Cavallino, ha dedicato l’ultimo anno a progetti nel Campionato Mondiale di Resistenza (WEC) e nell’IMSA SportsCar Championship, prima di unirsi a Cadillac, che lo aveva già confermato lo scorso anno come direttore tecnico del progetto LMDh. Oggi, il tecnico spagnolo rientra in F1 puntando all’ingresso ufficiale del team nel 2026.

Cadillac debutta in Formula 1 come undicesima scuderia, e il team statunitense inizialmente utilizzerà unità di potenza fornite da Ferrari. Dal 2028, invece, è prevista una solida collaborazione con General Motors, che segnerà una svolta decisiva per il marchio. Parallelamente, è stato annunciato che Carlo Pasetti e John Howard saranno, rispettivamente, gli ingegneri di pista per Valtteri Bottas e Sergio Pérez a partire dal 2025, mentre Marcos si occuperà di coordinare tutte le operazioni tecniche del team, garantendo un approccio integrato e orientato verso il futuro.

Come si profila Cadillac per il 2026?

La formazione di piloti di Cadillac, composta da Bottas e Pérez, vanta complessivamente 16 vittorie in Gran Premi, a dimostrazione dell’esperienza che il duo porta in griglia. Questa scelta rappresenta un punto di svolta per una scuderia ancora agli inizi, soprattutto dopo che inizialmente si era parlato anche di nomi meno esperti come Mick Schumacher, Zhou Guanyu e Colton Herta.

Tuttavia, il responsabile del team, Graeme Lowdon, è ben consapevole delle difficoltà che il 2026 potrebbe comportare e ammette che è probabile che la scuderia debutterà dal fondo della classifica. Secondo Lowdon, il vero potenziale di Cadillac sarà visibile solo nel 2028, quando General Motors entrerà ufficialmente a far parte del progetto.

In linea con questa visione a lungo termine, Cadillac scommette sul futuro, confermando anche l’ingresso come pilota di riserva del giovane talento americano Herta, una scelta che riafferma la strategia di crescita e innovazione del team.

