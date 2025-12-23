Hamilton riceve uno straordinario tributo da una leggenda della musica in un album iconico

Lewis Hamilton è stato riconosciuto dalla pagina ufficiale di Instagram dedicata al leggendario Tupac Shakur.

L'omaggio arriva in un momento significativo, infatti ieri si sono compiuti 26 anni dal lancio del postumo album "Still I Rise", capolavoro che ha segnato una svolta nel panorama musicale grazie al suo messaggio intramontabile e all’influenza esercitata sui contemporanei.

La tragica scomparsa di Tupac, avvenuta nel settembre del 1996 e circondata da innumerevoli teorie, continua a far parlare di sé, e la collaborazione con gli Outlawz ha contribuito a rendere omaggio a un artista che ha lasciato un segno indelebile.

Il titolo dell’album si ispira a un celebre verso della poetessa e attivista per i diritti civili Maya Angelou, una frase che ha saputo motivare anche il pilota britannico. Hamilton, noto per i suoi numerosi tatuaggi, ha scelto di esprimere la sua ammirazione attraverso un'imponente opera d'arte: un disegno a forma di croce ornata di ali d’angelo e inciso con la scritta "Still I Rise".

Il campione ha rivelato che l’intera realizzazione del tatuaggio gli ha richiesto ben dieci ore di lavoro continuo, testimonianza del profondo legame con il messaggio di resilienza che lo contraddistingue.

Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari

La ispirazione di Hamilton in 2Pac

Il tatuaggio che adorna la schiena di Hamilton è senza dubbio uno dei lavori più suggestivi realizzati in un solo giorno. In una recente intervista, il pilota ha spiegato: "L'idea nasce da Tupac, il mio rapper preferito, e mi ha richiesto quasi dieci ore di lavoro ininterrotto."

La celebre poesia di Maya Angelou, elaborata nel 1978, non solo esprime un messaggio di autostima e dignità, ma ha anche giocato un ruolo fondamentale nel movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, diventando un simbolo di resistenza e speranza per generazioni intere.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato