Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Il peggior nemico di Lewis Hamilton ottiene un nuovo ruolo; Kimi Antonelli, il PROSSIMO Verstappen

Alessandro Lombardo
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Martedì, 16 dicembre 2025, in Formula 1.

Con il supporto del governo portoghese e della Formula 1, il Gran Premio del Portogallo torna nel calendario. A partire dal 2027 la competizione riprenderà all’Autodromo Internazionale dell’Algarve a Portimão, segnando un atteso ritorno per gli appassionati di motorsport. LEGGI DI PIÙ

Il controverso ex-direttore di gara della Formula 1 e acerrimo nemico di Lewis Hamilton, Michael Masi, ha trovato una nuova opportunità professionale, quattro anni dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2021. LEGGI DI PIÙ

Ferrari potrebbe essere alla ricerca di due nuovi piloti per il 2027, secondo quanto afferma un noto analista di Formula 1. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha nuovamente sorpreso per la sua velocità, questa volta sul circuito dei kart a Daytona a Milton Keynes. LEGGI DI PIÙ

Mercedes F1 ha suggerito che il tetracampione Max Verstappen potrebbe entrare in possesso di un vantaggio importante rispetto agli altri contendenti per il campionato della prossima stagione. LEGGI DI PIÙ

