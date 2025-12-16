ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio
Con il supporto del governo portoghese e della Formula 1, il Gran Premio del Portogallo torna nel calendario. A partire dal 2027 la competizione riprenderà all’Autodromo Internazionale dell’Algarve a Portimão, segnando un atteso ritorno per gli appassionati di motorsport.
Il Gran Premio del Portogallo fece la sua prima comparsa nel 1951 e, tra il 1958 e il 1960, fu parte integrante del campionato mondiale di Formula 1. Due di queste edizioni si svolsero al Circuito da Boavista, un tracciato cittadino a Porto, mentre una si disputò al Circuito di Monsanto, nei pressi di Lisbona.
Successivamente, tra il 1984 e il 1996, Estoril ospitò nuovamente la massima categoria e, più recentemente, la regione dell’Algarve fece ritorno nel calendario nel 2020 e 2021, durante le sostituzioni dettate dalla pandemia.
Il Portogallo sostituisce il Gran Premio d'Olanda
L’Autodromo Internazionale dell’Algarve rientra ufficialmente nel panorama della Formula 1, come annunciato in una conferenza stampa organizzata dal governo portoghese in collaborazione con la Formula 1.
È stato siglato un contratto biennale con Turismo de Portugal e il promotore Parkalgar, garantendo la presenza della gara almeno nel 2027 e nel 2028, in seguito alla rimozione del Circuito Zandvoort dal calendario dopo il 2026.
Stefano Domenicali, CEO, ha commentato: "Sono estremamente felice che Portimão torni a far parte del calendario di Formula 1 e che il nostro sport continui a far vibrare la passione dei fan portoghesi. Il circuito regala emozioni dalla prima curva fino al traguardo e l’interesse per un Gran Premio non è mai stato così alto."
