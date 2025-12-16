Una trappola? La Mercedes rivendica un vantaggio per Verstappen nel 2026

Mercedes F1 ha suggerito che il tetracampione Max Verstappen potrebbe entrare in possesso di un vantaggio importante rispetto agli altri contendenti per il campionato della prossima stagione. Verstappen si è fermato a soli due punti dal titolo, superato di poco da Lando Norris, ponendo fine così a una serie di quattro campionati consecutivi per il pilota olandese.

Il 28enne ha collezionato notevoli successi nel 2025, vincendo ben sette Gran Premi durante la stagione. Oltre a queste vittorie, si è cimentato in competizioni GT3 e ha sperimentato il sim racing, godendosi l’adrenalina della gara anche da casa.

A partire dal 2026 entreranno in vigore nuove normative che interesseranno sia il telaio sia le unità di potenza, conferendo maggiore rilievo all’energia elettrica. Questi cambiamenti potrebbero rimodellare il panorama della competizione e rappresentano un’opportunità per Verstappen e per la Red Bull, soprattutto dopo che la scuderia si è aggiudicata il terzo posto nel campionato costruttori nelle ultime due stagioni.

Wolff ha sottolineato come Verstappen e altri piloti abituati al sim racing – tra cui Kimi Antonelli e George Russell – potranno contare su un vantaggio in più nella prossima stagione. “Avremo una combinazione equa: il 50% di energia elettrica e il 50% a combustione”, ha dichiarato durante il podcast Beyond the Grid. Il dirigente ha spiegato: “Ad ogni giro sarà necessario bilanciare la minore disponibilità di energia elettrica, soprattutto nei lunghi rettilinei. Le strategie diventeranno quasi un gioco di scacchi, dove ogni pilota dovrà decidere il momento migliore per sfruttare appieno la propria energia. In questo contesto, la padronanza del sim racing sarà fondamentale.”

Alla domanda se le nuove regole potessero favorire i piloti più giovani, Wolff ha risposto: “La questione è: cosa intendiamo realmente per ‘piloti giovani’? Basta osservare George Russell e Max: fanno parte di una generazione che si sente a proprio agio sia al volante del simulatore che nel mondo virtuale, sia a casa che all’interno del team. Questa affinità si tradurrà in un vantaggio concreto.”

Verstappen e Mercedes? Uno sguardo al futuro dopo il 2026

È noto che Wolff e Verstappen intrattengono un rapporto stretto e che il pilota olandese è stato associato a un possibile passaggio in Mercedes nelle ultime due stagioni. Pur avendo confermato la volontà di difendere i colori della Red Bull anche nel 2026, ci si aspetta che Verstappen osservi con attenzione quale squadra emergerà dominante con il nuovo regolamento prima di definire il proprio futuro.

Se la Red Bull si confermerà in vetta, non ci saranno ragioni per un cambio, considerando che il contratto di Verstappen è valido fino al 2028. Al contrario, se Mercedes saprà imporsi, il pilota potrebbe optare per unirsi al team di Wolff già nel 2027, cercando nuovi trionfi, soprattutto perché anche George Russell e Kimi Antonelli hanno contratti che scadono alla fine del 2026, sebbene Russell abbia suggerito una possibile opzione di proroga.

