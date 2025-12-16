Crollo TOTALE! La leggenda narra che Hamilton e Leclerc lasceranno la Ferrari
Ferrari potrebbe essere alla ricerca di due nuovi piloti per il 2027, secondo quanto afferma un noto analista di Formula 1. Nel 2025 la scuderia italiana non ha conquistato alcuna vittoria, concludendo la stagione al quarto posto nel campionato costruttori. Né Charles Leclerc né Lewis Hamilton sono riusciti a incidere in maniera decisiva, il che ha portato a interrogarsi sulle scelte future della squadra.
Hamilton, solitamente protagonista, non è salito mai sul podio in nessun Gran Premio durante la stagione, una rarità nella sua brillante carriera, e si è classificato al sesto posto nella classifica piloti. Parallelamente, il giovane Leclerc attraversa la sua quarta stagione senza una vittoria in sette anni con Ferrari, un dato preoccupante se si considera il suo evidente talento e la difficoltà nel lottare per il campionato, dovuta in gran parte a una vettura che spesso non riesce a competere al meglio.
Il commentatore di Sky Sports F1, Croft, ha sottolineato come la decisione di Hamilton e Leclerc di restare in scuderia dipenda essenzialmente dalla possibilità che Ferrari possa offrire loro una monoposto adeguata. Hamilton, che ha contratto fino alla fine del 2026, e Leclerc, a quanto si dice dotato di clausole di uscita legate alle nuove normative, potrebbero infatti decidere di abbandonare il team se la situazione non dovesse migliorare anche con il nuovo regolamento.
Perdere entrambi i piloti sarebbe un duro colpo
È probabile che la Ferrari abbia già individuato Ollie Bearman, giovane promessa, come possibile sostituto di un Hamilton ormai quarantenne. Tuttavia, perdere un pilota di spessore come Leclerc rappresenterebbe un colpo devastante per il team. Entrambi i piloti hanno accumulato esperienza preziosa e hanno contribuito al recente cambiamento interno della scuderia nel tentativo di tornare a lottare per il titolo. Dal 2008 il team non ha vinto alcun mondiale e, negli ultimi sette anni, ha collezionato soltanto 13 trionfi, cifre deludenti per una leggenda della Formula 1. Le critiche di Hamilton e Leclerc verso i problemi organizzativi sono state incisive, con il sette volte campione persino alla consegna di diversi documenti per spingere verso profonde riforme. Se Ferrari dovesse perdere entrambi alla fine del 2026, il team si troverebbe a dover ripartire praticamente da zero, con il rischio di rimanere negli scarti della classifica per diversi anni.
La speranza della Ferrari per il 2026
D'altra parte, il nuovo regolamento potrebbe rappresentare l'opportunità per la scuderia italiana di trasformarsi in una squadra capace di vincere più gare già dalla prossima stagione. La revisione delle regole potrebbe infatti ribaltare l'attuale assetto competitivo, offrendo a Ferrari la chance di riconquistare terreno. Inoltre, il passaggio dalla vecchia vettura SF-25 a una nuova generazione di monoposto potrebbe dare un nuovo volto al team e ristabilire la sua immagine vincente. Anche se il futuro di Hamilton appare incerto, soprattutto con il suo contratto in scadenza e l'arrivo di un giovane talento come Bearman a costi notevolmente inferiori, il prossimo anno promette di essere decisivo per il destino della casa di Maranello.
