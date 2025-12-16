Antonelli compie il primo passo per diventare il PROSSIMO Verstappen

Andrea Kimi Antonelli ha nuovamente sorpreso per la sua velocità, questa volta sul circuito dei kart a Daytona a Milton Keynes.

Il giovane pilota italiano, debutto in Formula 1 nel 2025, ha fatto un'apparizione inaspettata seguendo le orme di Franz Hermann, presentandosi sotto lo pseudonimo "Henry Shovlin".

Il debutto nella massima categoria si è rivelato un vero successo. Fin dai primi appuntamenti della stagione Antonelli ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Miami e, poco dopo, ha scalato il podio per la prima volta in Canada.

Nonostante un periodo difficile a metà torneo, il pilota ha saputo reagire, aggiudicandosi altri due podi, tra cui un secondo posto in Brasile ed una rimonta spettacolare dalla 17ª alla 3ª posizione a Las Vegas.

La comparsa del giovane pilota sul circuito di Daytona è stata uno spettacolo. In condizioni di pista umide, Antonelli è riuscito a realizzare un giro in 1:24,5, superando di oltre cinque secondi il pilota della Williams, Alex Albon, che aveva già registrato un tempo migliore. Il pilota ha mantenuto segreta la sua identità fino al termine della gara, quando, rimuovendo il casco, ha svelato il suo vero nome. Secondo quanto riferito, la scelta di utilizzare lo pseudonimo "Henry Shovlin" gli ha permesso di competere in maniera discreta, rimanendo in disparte anche durante la riunione stampa.

