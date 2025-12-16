Antonelli compie il primo passo per diventare il PROSSIMO Verstappen
Antonelli compie il primo passo per diventare il PROSSIMO Verstappen
Andrea Kimi Antonelli ha nuovamente sorpreso per la sua velocità, questa volta sul circuito dei kart a Daytona a Milton Keynes.
Il giovane pilota italiano, debutto in Formula 1 nel 2025, ha fatto un'apparizione inaspettata seguendo le orme di Franz Hermann, presentandosi sotto lo pseudonimo "Henry Shovlin".
Il debutto nella massima categoria si è rivelato un vero successo. Fin dai primi appuntamenti della stagione Antonelli ha conquistato la pole position nella gara sprint del Gran Premio di Miami e, poco dopo, ha scalato il podio per la prima volta in Canada.
Nonostante un periodo difficile a metà torneo, il pilota ha saputo reagire, aggiudicandosi altri due podi, tra cui un secondo posto in Brasile ed una rimonta spettacolare dalla 17ª alla 3ª posizione a Las Vegas.
Correlato: ESPLOSIONE: Toto Wolff critica duramente Lewis Hamilton per essere andato alla Ferrari
Pseudonimo
La comparsa del giovane pilota sul circuito di Daytona è stata uno spettacolo. In condizioni di pista umide, Antonelli è riuscito a realizzare un giro in 1:24,5, superando di oltre cinque secondi il pilota della Williams, Alex Albon, che aveva già registrato un tempo migliore. Il pilota ha mantenuto segreta la sua identità fino al termine della gara, quando, rimuovendo il casco, ha svelato il suo vero nome. Secondo quanto riferito, la scelta di utilizzare lo pseudonimo "Henry Shovlin" gli ha permesso di competere in maniera discreta, rimanendo in disparte anche durante la riunione stampa.
Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!
Correlato
Latest News
Una trappola? La Mercedes rivendica un vantaggio per Verstappen nel 2026
- 3 ore fa
Antonelli compie il primo passo per diventare il PROSSIMO Verstappen
- 3 ore fa
Crollo TOTALE! La leggenda narra che Hamilton e Leclerc lasceranno la Ferrari
- 3 ore fa
Il peggior nemico di Hamilton ottiene un nuovo ruolo dopo la controversia di Abu Dhabi
- Oggi 13:30
ULTIME NOTIZIE: La F1 annuncia ufficialmente il GP del Portogallo al posto di questo STORICO Gran Premio
- Oggi 12:30
F1 Kimi Antonelli Oggi: Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità; Impegno importante per il 2026
- Oggi 02:21
Molto letto
F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes
- 10 dicembre
F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026
- 8 dicembre
F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen
- 8 dicembre
F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1
- 8 dicembre
Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende
- 2 dicembre
Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026
- 2 dicembre