Il peggior nemico di Hamilton ottiene un nuovo ruolo dopo la controversia di Abu Dhabi

Il controverso ex-direttore di gara della Formula 1 e acerrimo nemico di Lewis Hamilton, Michael Masi, ha trovato una nuova opportunità professionale, quattro anni dopo il Gran Premio di Abu Dhabi 2021.

Spesso gli viene attribuita la responsabilità di non aver permesso ad Hamilton di raggiungere un record storico con un ottavo titolo mondiale, poiché quell’ultima, tanto discussa, giornata di gara ha consentito a Max Verstappen di conquistare il suo primo campionato mondiale.

La lotta per il campionato 2021 si era sviluppata in modo serrato per tutta la stagione, con Hamilton e Verstappen arrivati al finale a pari punti e con un discreto distacco dal loro rivale più vicino, Valtteri Bottas.

Le decisioni controverse di Masi, relative alla gestione della safety car negli ultimi minuti della gara, portarono a una pesante polemica che lo vide lasciare l’incarico prima dell’inizio della stagione 2022, dopo aver ricoperto il ruolo dal 2019 al 2021.

Il neozelandese, presente nel paddock durante il Gran Premio d’Australia dello scorso anno al debutto della Ferrari al fianco di Hamilton, ha ora intrapreso una nuova sfida. Masi assumerà il ruolo di direttore degli eventi per il Repco NextGen NZ Championship dalla prossima stagione, coordinando diverse categorie automobilistiche in Nuova Zelanda, inclusa la Formula Regional Oceania.

Cosa è successo ad Abu Dhabi 2021?

Hamilton, che sognava di rimanere nella storia con un ottavo titolo mondiale, e Verstappen sono giunti alla finale con lo stesso punteggio. Durante la maggior parte della gara, il dominio di Hamilton sembrava suggerire che il campionato fosse ormai in pugno. Tuttavia, una decisione controversa da parte di Masi – che ha consentito ad alcune vetture in ritardo di superare la safety car dopo l’incidente di Nicholas Latifi – ha messo Verstappen, con gomme fresche, proprio dietro al britannico.

Verstappen ne ha colto l’occasione lanciandosi in una manovra decisiva nell’ultima curva per superare Hamilton e conquistare così il suo primo titolo mondiale, innescando momenti di intensa emozione. A seguito di quell’evento, unito a una controversa interpretazione delle regole, Masi ha abbandonato il ruolo di direttore di gara, tanto da attirare commenti poco lusinghieri anche dal team principal della Mercedes, Toto Wolff.

Commentando il suo nuovo incarico, Masi ha dichiarato: "La Nuova Zelanda vanta una storia sportiva ricca e orgogliosa. Non vedo l’ora di collaborare con MotorSport New Zealand, Toyota New Zealand e il Repco NextGen NZ Championship per continuare a promuovere lo sviluppo e il costante miglioramento dell’automobilismo per tutti gli appassionati."

