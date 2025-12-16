close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • IT

Sei un fan della F1? Segui GPFans.

Edizione

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton

F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton

Alessandro Lombardo
Lewis Hamilton and Kimi Antonelli

GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì, 15 dicembre 2025, in Formula 1.

Matteo Togninalli, responsabile del reparto ingegneria delle piste in Ferrari, ha espresso il suo punto di vista sui problemi che Lewis Hamilton sta affrontando nel suo primo anno con il team italiano. LEGGI DI PIÙ

Lewis Hamilton è tornato nel Regno Unito dopo una stagione disastrosa in Ferrari. Nonostante le difficoltà e gli innumerevoli alti e bassi, il pilota britannico ha mantenuto un atteggiamento positivo partecipando a un evento speciale organizzato dal brand sportivo Lululemon per i suoi fan. LEGGI DI PIÙ

Después la fine della stagione 2025 ad Abu Dhabi, il cronometro segna già 71 vittorie, ma la prima impresa sul podio per Max Verstappen risale al 2016 in Spagna, un risultato reso possibile anche grazie a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ

Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato che, in vista della prossima stagione con la Mercedes, non potrà permettersi alcun momento di debolezza. LEGGI DI PIÙ

Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità dimostrata da Andrea Kimi Antonelli, un giovane pilota che, a soli 19 anni, ha già stupito per il suo notevole professionalismo. LEGGI DI PIÙ

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato

Formula 1

Latest News

F1 Kimi Antonelli Oggi: Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità; Impegno importante per il 2026
Formula 1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità; Impegno importante per il 2026

  • 2 ore fa
F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton
Formula 1

F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton

  • 2 ore fa
F1 Ferrari Oggi: Ruba talenti chiave alla Mercedes; Charles Leclerc indica l'unico modo per vincere
Ferrari

F1 Ferrari Oggi: Ruba talenti chiave alla Mercedes; Charles Leclerc indica l'unico modo per vincere

  • 2 ore fa
La loro grandezza è finita! La Ferrari riceve la peggiore notizia prima della nuova stagione
Ferrari

La loro grandezza è finita! La Ferrari riceve la peggiore notizia prima della nuova stagione

  • Ieri 20:42
Hamilton se ne va? La Ferrari conferma il suo ingaggio per il 2026
Ferrari

Hamilton se ne va? La Ferrari conferma il suo ingaggio per il 2026

  • Ieri 18:56
Effetto Hamilton? La Ferrari ruba talenti chiave alla Mercedes
Formula 1

Effetto Hamilton? La Ferrari ruba talenti chiave alla Mercedes

  • Ieri 18:37
Più notizie

Molto letto

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

F1 Oggi: Wolff svela la verita sulla sua relazione con Hamilton; Antonelli sorprende con la sua nuova Mercedes

  • 10 dicembre
 F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

F1 Ferrari Oggi: Lewis Hamilton, devastato e perso; Svelati i piani per il 2026

  • 8 dicembre
 F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

F1 Oggi: Lando Norris è campione; Kimi Antonelli e il paragone con Fernando Alonso e Max Verstappen

  • 8 dicembre
 F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

F1 Kimi Antonelli Oggi: Paragonata a Fernando Alonso e Verstappen; Aston Martin dubita delle capacità in F1

  • 8 dicembre
 Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

Antonelli Notizie Oggi: Polemica con la Red Bull; parla con Max; la Mercedes lo difende

  • 2 dicembre
 Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

Ferrari Notizie Oggi: Interesse per il campione; Provocano tradimento alla Red Bull; Cedono il passo al 2026

  • 2 dicembre

Classifiche F1

Ontdek het op Google Play