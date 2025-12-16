F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton
F1 Oggi: Mercedes emette un giudizio definitivo per Antonelli; Esperto della Ferrari parla di Hamilton
GPFans ti porta le notizie più interessanti di Lunedì, 15 dicembre 2025, in Formula 1.
Matteo Togninalli, responsabile del reparto ingegneria delle piste in Ferrari, ha espresso il suo punto di vista sui problemi che Lewis Hamilton sta affrontando nel suo primo anno con il team italiano. LEGGI DI PIÙ
Lewis Hamilton è tornato nel Regno Unito dopo una stagione disastrosa in Ferrari. Nonostante le difficoltà e gli innumerevoli alti e bassi, il pilota britannico ha mantenuto un atteggiamento positivo partecipando a un evento speciale organizzato dal brand sportivo Lululemon per i suoi fan. LEGGI DI PIÙ
Después la fine della stagione 2025 ad Abu Dhabi, il cronometro segna già 71 vittorie, ma la prima impresa sul podio per Max Verstappen risale al 2016 in Spagna, un risultato reso possibile anche grazie a Lewis Hamilton. LEGGI DI PIÙ
Andrea Kimi Antonelli ha dichiarato che, in vista della prossima stagione con la Mercedes, non potrà permettersi alcun momento di debolezza. LEGGI DI PIÙ
Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità dimostrata da Andrea Kimi Antonelli, un giovane pilota che, a soli 19 anni, ha già stupito per il suo notevole professionalismo. LEGGI DI PIÙ
