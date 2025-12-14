Hamilton ha pagato per regalare a Verstappen la vittoria in F1

Después la fine della stagione 2025 ad Abu Dhabi, il cronometro segna già 71 vittorie, ma la prima impresa sul podio per Max Verstappen risale al 2016 in Spagna, un risultato reso possibile anche grazie a Lewis Hamilton.

Tutto ebbe inizio in seguito a una serie di incidenti che coinvolsero Nico Rosberg e Lewis Hamilton, episodi che misero in difficoltà perfino il dominante team Mercedes, come ha ammesso lo stesso Rosberg. In quegli anni era consuetudine che i Silver Arrows dominassero la griglia: Hamilton partì in pole position al Circuit de Barcelona-Catalunya, mentre Rosberg ottenne una partenza migliore, guadagnando la testa sin dai primi giri.

Alla quarta curva, però, Rosberg difese con decisione la propria posizione mentre Hamilton, spingendosi verso l’interno, finì per urtarlo: il contatto fra i due aprì la strada a Verstappen. Subentrato a Daniil Kvyat, il giovane pilota si presentò per la prima volta in gara con la Red Bull Racing. In un contesto segnato anche da una momentanea rimonta di Daniel Ricciardo e da una serie di incidenti che cambiarono gli equilibri della corsa, Verstappen riuscì infine a conquistare la vittoria, arrivando a soli due secondi di vantaggio su Kimi Räikkönen e Sebastian Vettel.

Sette tonnellate per l'incidente tra compagni di squadra

Dopo l’incidente, Niki Lauda introdusse nuove regole che avrebbero dovuto riguardare sia Rosberg che Hamilton. "Avevamo perfino valutato l’idea di escluderli, perché in squadra siamo compagni e non possiamo distruggerci a vicenda", ha spiegato l’ex consulente della Mercedes, Graham Bensinger. Lauda ha inoltre puntualizzato che, qualora si fosse accertata una colpa, la responsabilità sarebbe ricorsa a Rosberg.

Il pilota tedesco ha raccontato a Sky Sports F1 che, successivamente alla gara di Abu Dhabi, lui e Hamilton dovettero dividersi equamente i costi derivanti dall’incidente. "Il contratto prevedeva che, in caso di scontro tra compagni di squadra, le spese venissero ripartite al 50-50. Così, a Barcellona, abbiamo dovuto affrontare una spesa di 360.000 euro ciascuno – un onere davvero gravoso", ha confessato Rosberg, rivelando che il costo complessivo dell’incidente ammontava a 720.000 euro.

