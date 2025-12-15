Hamilton lascia la sempre più profonda miseria della Ferrari.

Lewis Hamilton è tornato nel Regno Unito dopo una stagione disastrosa in Ferrari. Nonostante le difficoltà e gli innumerevoli alti e bassi, il pilota britannico ha mantenuto un atteggiamento positivo partecipando a un evento speciale organizzato dal brand sportivo Lululemon per i suoi fan.

In quest’anno, segnato dalla sua prima esperienza con il team italiano, Hamilton non è riuscito a raggiungere il podio in nessuno dei 24 Gran Premi disputati nel 2025, concludendo la stagione al sesto posto nella classifica piloti.

Questa condizione ha registrato la peggiore stagione della sua carriera, la prima in cui non ha mai scalato un podio durante l’intera campagna. Mentre i piloti di Formula 1 si preparano a godersi le vacanze invernali, il britannico si trova a Londra, visitando una boutique di Regent Street.

Di recente, Hamilton ha stretto un’alleanza con Lululemon assumendo il ruolo di ambassador, partecipando all’inaugurazione della nuova linea di prodotti del marchio e prendendosi il tempo per salutare e firmare autografi per i fan, arrivando persino a regalare un cappellino firmato Ferrari.

Hamilton cerca un nuovo inizio

Durante la scorsa stagione, in diverse interviste il campione si mostrava sempre più demoralizzato, arrivando addirittura a suggerire la propria uscita in risposta al rendimento inferiore rispetto al compagno di squadra.

Hamilton ha chiuso l’anno con 86 punti in meno rispetto a Charles Leclerc e ha incontrato serie difficoltà nelle qualifiche, che lo hanno penalizzato nella griglia di partenza dei Gran Premi.

Inoltre, il pilota ha ammesso di non farsi troppe illusioni per il 2026, ultimo anno del suo attuale contratto con Ferrari, mentre si prospettano significativi cambiamenti regolatori che potrebbero consentire di utilizzare vetture maggiormente affini alle sue capacità e migliorare le possibilità del team nella lotta per posizioni più alte.

