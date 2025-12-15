La Mercedes emette un giudizio definitivo su Antonelli in F1

Toto Wolff esprime il suo entusiasmo per la maturità dimostrata da Andrea Kimi Antonelli, un giovane pilota che, a soli 19 anni, ha già stupito per il suo notevole professionalismo.

In un’intervista ad Autosport, l’austriaco ha evidenziato come Antonelli riesca a mantenere alte prestazioni anche sotto la pressione dei palcoscenici più impegnativi.

Il pilota italiano, il terzo debutto più giovane nella storia della Formula 1, affronta le sfide senza timore. Wolff ha ricordato che, sebbene il suo comportamento in pista sia impeccabile, non si può trascurare la sua giovane età.

«Ricordiamoci che ha solo 19 anni», ha osservato, sottolineando che «dietro il volante è un vero professionista, avendo dedicato la sua vita al karting e alle corse».

Pressione ed aspettative

Il percorso di Antonelli non è stato esente da difficoltà. Durante il test libero a Monza si è verificato un incidente a casa e, in vista del 2025, il giovane si trova ad affrontare enormi aspettative, ulteriormente accentuate dalla pressione mediatica e dai social network. Nonostante tutto, il team Mercedes è rimasto colpito dalla sua determinazione e professionalità. Hywel Thomas, direttore generale della scuderia, ha elogiato la sua prima stagione nel podcast Beyond The Grid, evidenziando come l’intelligenza e la maturità di Antonelli lo distinguano dai suoi coetanei.

Wolff avverte che le aspettative sul suo sviluppo sono estremamente elevate. «È stato catapultato in una situazione complicata e, osservando alcune delle sue prestazioni meno convincenti, la pressione diventa davvero opprimente», ha dichiarato il dirigente. Tuttavia, pur competendo al fianco di un compagno di squadra rapido ed esperto come George Russell, Antonelli è riuscito a mantenere la calma. «Credo che questo dimostri il suo enorme potenziale per il futuro. Quando avevo 19 anni, ero un po’ imprudente e faticavo a gestire la pressione. Per questo, a volte, mi scopro a dargli consigli più severi, ricordandomi costantemente che è ancora un ragazzo. Questa esperienza rappresenta senza dubbio una lezione preziosa per tutti noi.»

